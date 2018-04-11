Изменившаяся Надежда Бабкина стала похожа на Борю Моисеева

Надежда Бабкина обнародовала новую фотографию, на которой она – в сценическом костюме. Артистку сняли в тот момент, когда она давала интервью, и многие поклонники не смогли сдержать эмоций (причем не очень хороших) при виде певицы.

Прославленная артистка Надежда Бабкина снялась для передачи Бориса Корчевникова "Судьба человека". Певица высказалась о популярном актере Николае Добрынине, который, по всей видимости, и стал героем ток-шоу.

На фотографии, которую артистка опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram, она изображена в гриме и сценическом костюме. Скорее всего, журналисты подкараулили Надежду до или после выступления. Нельзя не отметить мастерство фотографа. На снимке Бабкина получилась очень живой и эмоциональной.

Фото произвело фурор среди многочисленных подписчиков певицы. Однако реакция фанатов оказалась неоднозначной. "Стала похожа на Борю Моисеева... Видимо, один хирург у всех наших "живых мертвецов"!", "Типичная "бабка" на пенсии! Молодильные яблочки закончились!", "Надежда вы красавица и талант", "Кака большаяяяя!!!", "Не фотографируйтесь пожалуйста Больше близко!", "Ой...", "Располнела. Мужа надо пожалеть", "Раньше была натуральная и прекрасная... Годы.... никуда им не деться от нас (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказались подписчики.

Отметим, что пользователи Сети давно обратили внимание на изменения во внешности Надежды Бабкиной. По мнению подписчиков, исполнительница народной песни переборщила с посещением кабинетов косметолога и пластического хирурга. Артистка предпочитает не комментировать эти предположения.