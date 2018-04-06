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Данила Козловский назвал россиян злыми хамами

Данила Козловский. Фото: GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova
Актер Данила Козловский пожаловался журналистам на хамство и озлобленность россиян. Трейлер его фильма "Тренер" раскритиковали в Сети.
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"Дерьмо летит либо в сторону российского футбола, либо в меня. Такого количества ненависти я вообще не ожидал", – посетовал Козловский. Он отметил, что показывал рекламный ролик иностранцам, и все они "округляли глаза" и хвалили его.

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"А в России, с…ка, сплошная ненависть и хамство. Пишут столько гадостей, что порой теряешься. Думаешь: "Ну что у вас за жизнь-то такая ***, что в вас столько злобы. И главное, какие все смелые", – добавил артист. Козловский подчеркнул, что тот, "кто хочет обоср...ть, всегда найдет за что". Он добавил, что надеется "никогда не ориентироваться на мнение людей, которые пишут гадости".

Козловский выступил продюсером, режиссером, сценаристом и исполнителем главной роли картины. Он многое сделал чтобы лента увидела свет. Поэтому, когда журналисты портала Sports.ru отметили, что любители кино, мягко говоря, очень холодно встретили первый рекламный ролик спортивной драмы, он разозлился.

Российская премьера "Тренера" запланирована на 19 апреля. Фильм рассказывает историю футболиста национальной сборной Юрия Столешникова, спортсмена со скандалом выгоняют из команды, и он вынужден стать тренером в небольшом городе. В ленте, помимо Козловского, снялись Владимир Ильин, Андрей Смоляков и Ольга Зуева.

Напомним, что Козловский не первый артист, который набросился с жесткой критикой на жителей нашей родины. Алексей Серебряков заявил в интервью журналисту Юрию Дудю, что национальная идея России – сила, наглость и хамство. После этого с критикой в его адрес выступили известные люди и рядовые пользователи соцсетей. Тем не менее актер от своих слов не отказался.

Автор: Руслана Алексеева6 апреля 2018, 17:42
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