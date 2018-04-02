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"Тоненький ремень": Рудковская оправдалась за розги для сына

Яна Рудковская. Фото: GLOBAL LOOK press
Продюсер Яна Рудковская откровенно рассказала о воспитании пятилетнего сына Саши, которого они с мужем, фигуристом Евгением Плющенко, зовут Гном Гномыч. Чтобы сделать из мальчика настоящего чемпиона, как его папа, родителям порой приходится проявлять строгость.
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Малыш стоит на коньках едва ли не с пеленок. Сейчас у него три тренировки практически каждый день и участие в ледовом шоу отца "Щелкунчик 2". Но Яна уверена, что такие нагрузки оправданны, ведь она хочет вырастить из него настоящего мужчину.

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Яна Александровна Рудковская музыкальный продюсер, телеведущая, предприниматель

"Чтобы быть лучшим на планете, не нужно ребенка жалеть. Саша – спортсмен… И к этой нагрузке он готов – чтобы быть лучшим в мире… Я хочу, чтобы мой сын вырос настоящим мужчиной. Мы хотим воспитать прежде всего мужчину и хорошего атлета. Если я говорю "мужчину", это значит и человека: порядочного, честного, образованного", – цитирует Рудковскую Spletnik. Для достижения этой цели порой приходится "надевать" ежовые рукавицы.

"Многие меня упрекают за излишнюю жесткость… Наказания не только в виде лишения игрушек, но и темная комната, и ремень. И это правда. Но это такой маленький тоненький ремень", – призналась жена Плющенко. При этом она привела в пример своих родителей, которые тоже иной раз были с ней строги. "В комнату сажали темную и ремень применяли, и домашние аресты были… И что, из меня человек не вырос?" – рассказала Яна.

По словам продюсера, мальчик растет очень ответственным. "Каждая игрушка, которую Саша заработал сам, стоит у него на отдельном месте. И полчаса мультиков в день он ждет с нетерпением… В том, что у ребенка есть мотивация в спорте, можно даже не сомневаться. И я просто ангел по сравнению с другими родительницами", – заверила знаменитость.

Ранее средний сын Яны Рудковской Николай Батурин рассказал о личной жизни. 15-летний парень признался, что его воспитывали в строгости. "Строго наказывает, если косячу. А я такой ребенок – косячу постоянно. Меня всегда строго воспитывали, родители могут и наказать. Под домашним арестом, бывает, сижу", – признался Николай.

Автор: Валерия Нарская2 апреля 2018, 19:38
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Сын Плющенко на льду довел зрителей до слез

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