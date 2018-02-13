В семье Плющенко и Рудковской произошел раскол

Олимпийский чемпион прокомментировал выступление российских фигуристов на Играх-2018 в Южной Корее. То, как показали себя наши спортсмены в Пхенчхане, вызвало споры в семье Евгения Плющенко и Яны Рудковской.

По словам фигуриста, наши соотечественницы вытащили сборную России в командном турнире на второе место. Евгений Плющенко назвал Евгению Медведеву и Алину Загитову "волшебными девчонками".

"Женя Медведева короткую программу откатала блистательно. По сравнению с недавним чемпионатом Европы выглядела намного увереннее. Слава богу, о травме больше ничего не напоминает", – цитирует Евгения "Спорт-экспресс".

"Произвольная программа Алины Загитовой мне тоже очень понравилась. Четко, грамотно, красиво. С уверенными прыжками, сложными комбинациями. Ни единой помарки! Умница! Бриллиант!" – похвал юную коллегу Плющенко.

По его словам, у девушек абсолютно равные шансы на олимпийское золото. При этом у обеих спортсменок есть свои болельщики, которые могут считать иначе. Вот и в семье фигуриста разошлись во мнениях.

"Кому-то больше импонирует Женя, кому-то – Алина. Это нормально. На вкус и цвет товарища нет. Мы с Яной, моей женой, даже ставочки сделали. Я – на одну нашу девочку, супруга – на другую. Вот и поглядим, чья возьмет", – заявил Плющенко.

Отдельно олимпийский чемпион высказался о Михаиле Коляде, который дважды упал во время выступления. "Мальчик-то талантливый, все может. На тренировках прыгает четверные, в том числе лутц. А здесь короткую программу провалил. И в произвольной поплыл сразу. Четверной лутц закончился падением, затем недокрутил четверной тулуп… Хорошо, с остальной программой справился. Проявил характер, зацепился за второе место и принес команде важнейшие очки", – отметил Евгений.

Слишком резкую критику в адрес Михаила Коляды и его тренера Валентины Чеботаревой звезда спорта считает необоснованной. "Да, задачу не выполнил, но изначально расчет был верный", – заключил спортсмен.