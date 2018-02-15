Почему Рудковская скрывает старшего сына

Яна Рудковская гордится своими сыновьями Андреем, Николаем и Александром. Однако продюсер предпочитает не показывать старшего наследника.

Младшему сыну Яны Рудковской Александру пять лет, однако мальчик всерьез занимается фигурным катанием. "Можно, конечно, говорить про гены папы, но упорство и каждодневный труд на льду, в зале хореографии и на тренировках творят чудеса. Ему три недели назад только исполнилось пять лет, а мы готовимся к первым соревнованиям. Надо удивлять мир фигурного катания", – отметила продюсер.

Старшие дети Рудковской тоже увлечены спортом. "Николай (средний сын. – Прим. ред.) занимается футболом, а Андрей (старший. – Прим. ред.) – профессионально гольфом!" – рассказала Яна.

Отметим, что фотографии Андрея продюсер предпочитает не публиковать на своей страничке в социальной сети Instagram. Рудковская объяснила, что старший наследник категорически против публичности и совершенно не хочет звездной судьбы, компетентно сообщает "Собеседник".

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) Фев 1, 2018 в 8:02 PST

Ранее Яна Рудковская выложила ролик, который произвел фурор среди поклонников. В нем ее младший сын Александр высказался о сестре. "А когда у тебя родится ребенок? Девочка. Маша", – спросил малыш, дав понять матери, что мечтает о сестренке. Видео умилило многочисленных подписчиков Рудковской.

Напомним, от миллиардера Виктора Батурина у Яны Рудковской два сына – Андрей и Николай, причем первый является приемным. Мать Андрея – вторая жена Батурина Юлия Салтовец. В январе 2013 года Рудковская родила сына Александра от фигуриста Евгения Плющенко.