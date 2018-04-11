Дочь Веры Брежневой потрясла снимками в купальнике

Дочь Веры Брежневой Соня Киперман похвасталась аккуратным телосложением. 17-летняя девчушка уже может составить конкуренцию знаменитой родительнице.



Прелестница опубликовала фото в Instagram. Девушка красуется в белом купальнике. Поза для съемки выбрана не случайно: Соня продемонстрировала все достоинства фигуры.



Пост взбудоражил подписчиков. На барышню посыпались комплименты на разных языках. "Pretty girl", "So hot", "Красотка!", "Соня Потрясающая фигура!" "Ммм... супер", "Beauty", "Хорошая фигурка", – хвалили звездную дочь фолловеры.

Добавим, что в столь юном возрасте Киперман не стесняется быть соблазнительной, а порой даже пикантной. Ее аккаунт переполнен откровенными публикациями. Чего, кстати, никогда не позволяет себе звездная родительница Вера Брежнева.

Публикация от Sonya Kiperman (@sonya_kooper) 10 Апр 2018 в 7:01 PDT

В микроблоге певицы с трудом можно найти подобные фото. Видимо девушка решила брать пример не с собственной матери, а с Анастасии Волочковой, которая то и дело выставляет на всеобщее обозрение свои выдающиеся телеса.

Публикация от Sonya Kiperman (@sonya_kooper) 14 Авг 2017 в 4:14 PDT

Добавим, что, судя по геолокации, Соня проводит каникулы на комфортабельном курорте островного государства Сент-Люсия. Отель, в котором остановилась Киперман, создает своим постояльцам шикарные условия для отдыха: обособленные виллы, цветущие сады, спа-центр, открытый плавательный бассейн и 3 ресторана и многое другое.

Публикация от Sonya Kiperman (@sonya_kooper) 15 Авг 2017 в 12:07 PDT

Соня Киперман– старший ребенок Брежневой (у звезды есть еще девятилетняя Сара). Певица родила девочку еще до начала карьеры – в 19 лет. С отцом первенца Вера жила в гражданском браке. Сразу после появления малышки молодые люди расстались.

Публикация от Sonya Kiperman (@sonya_kooper) 20 Июн 2016 в 2:45 PDT

Киперман с малых лет пытается пробраться к звездному Олимпу и составить маме конкуренцию. И на этом поприще барышня уже добилась видимых успехов. К 14 годам Соня успела выйти на подиум в рамках Недели моды в Москве и дебютировать в американском фэнтезийном сериале "Дневники вампира".