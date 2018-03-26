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У Брежневой появилась молодая соперница

Вера Брежнева. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Вера Брежнева опубликовала на личной странице в Instagram видео со своей повзрослевшей дочерью Соней Киперман. Подписчики остались в восторге от своеобразного дуэта двух красавиц.
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Мама и дочка позируют перед камерой, пробуют фильтр с эффектом парящих сердец и весело хихикают. Ролик получился невообразимо милым. Поклонники выразили свое восхищение красотой девушек (здесь и далее орфография автора сохранена. – Прим. ред.): "Какая доча, красавица, совсем взрослая уже. Мамуля тоже конечно"; "Мамино счастье, дочка это дар от Бога и опора в жизни!!!"; "Как будто две сестренки, одна старшая другая младшая. Вера, вы прекрасно выглядите две куклы Барби".

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Добавим, что Соне удалось собрать больше восторженных откликов, чем ее знаменитой матери. Возможно 17-летняя девчушка уже может посостязаться со звездой за любовь зрителей: "Кто из них Вера??))"; "Какая Красивая Дочь!"; "Дочь куколка, красотка".

Соня Киперман– старший ребенок Брежневой (у звезды есть еще девятилетняя Сара).  Певица родила девочку еще до начала карьеры – в 19 лет. С отцом первенца Вера жила в гражданском браке. Сразу после появления малышки молодые люди расстались.

Киперман с малых лет пытается пробраться к звездному Олимпу и составить маме конкуренцию. И на этом поприще барышня уже добилась видимых успехов. К 14 годам Соня успела выйти на подиум в рамках Недели моды в Москве и дебютировать в американском фэнтезийном сериале "Дневники вампира".

В январе 2018 года стало известно, что Брежнева вскоре отправит взрослеющую дочку учиться на другой край света – в Калифорнию. Пока этого не случилось, мама старается проводить с Соней больше времени. 

Автор: Руслана Алексеева26 марта 2018, 16:42
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