Как звездные роды 56-летней жены Виторгана изменили мир

Самой громкой новостью февраля в мире шоу-бизнеса стали роды 56-летней жены Эммануила Виторгана Ирины Млодик. Она фактически установила рекорд.

Млодик убедительно доказала, что выносить ребенка можно и на пенсии. Этого не делала ни одна из российских звезд современности.

Например, ближе всех к рекорду была балерина Илзе Лиепа. Представительница великой династии родила первенца в 46 лет. Теперь она растит ребенка одна – отец ушел спустя три года после появления малыша на свет.

Еще дальше от достижения Млодик оказалась актриса Ольга Кабо – она родила сына в 44 года. Даже это многие называют удивительным явлением. Примечательно, что для артистки это были не первые роды.

Певица Виктория Макарская стала мамой в 42 года – она не могла забеременеть целых 13 лет. А ведь многие считают, что естественной беременности в этом возрасте уже не бывает.

Даже на Западе таких уникальных историй практически нет. Звание самой пожилой мамы Голливуда досталось Хелен Моррис, пятой жене Мартина Скорсезе. Супруга именитого режиссера родила в 52 года.

Фактически, роды Млодик изменили не только жизнь ее семьи, но и весь мир. Такая поздняя беременность подарила надежду многим парам в возрасте, которые еще не обзавелись потомством.