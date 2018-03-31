"Она будет его облизывать": Жена об уходе Ивана Краско к бывшей

27-летняя жена Ивана Краско Наталья Шевель рассказала, почему ревнует 87-летнего артиста. По мнению девушки, ее муж слишком много времени проводит со своей прежней семьей. Оказалось, что даже Новый год артист встречал с предыдущей супругой Натальей Вяль.



"Я никогда Ивану Ивановичу ничего не запрещаю. Куда хочет, туда и идет. Захотел, например, этот Новый год провести на даче с детьми и со своей бывшей супругой – пожалуйста! Планировали отправиться в Париж вдвоем. А ему позвонила предыдущая жена, и он поехал отмечать Новый год с ними", – рассказала Наталья.

Сама Шевель на праздник в другую семью супруга не поехала. "Конечно, я знала, что она там будет. И я решила с ним не ехать, подумала: пусть они побудут все вместе, родители и дети. Это нормально. Он ее там в постель не волок, я уверена. И даже если... ну неприятно мне это представить", – отметила девушка.

Наталья уверена, что Вяль жалеет о расставании с Краско. "То, что возникает желание вернуться к оставленному человеку, понятно. У меня такое тоже было. До Ивана Ивановича у меня был первый брак. И у меня иногда возникали мысли: а может, снова попробовать, вдруг что-то поменяется? Потом понимала, что это пройденный материал", – рассуждает Шевель.

При этом девушку страшит возможный уход мужа к его прежней семье. "Меня пугала мысль, что Иван Иванович когда-нибудь скажет: "Я не могу без них, я хочу к ним". Если такое случится, что я смогу сделать? Держать его? Насильно мил не будешь. Наверное, если он решит вернуться в ту семью, я скажу: "Вперед!" – цитирует артистку сайт газеты "Комсомольская правда".

Публикация от Natalia Krasko Official (@natalia_krasko) 24 Ноя 2017 в 4:36 PST

К ревности Наталья относится философски. Девушка убеждена, что подобные чувства возникают из-за неуверенности в себе. "Когда ты думаешь: вот она лучше, сексуальнее, она лучше готовит, она будет его облизывать... Будет облизывать? Да и хорошо! Взрослые умные люди поступают так: если твоему любимому человеку хорошо где-то, даже если не с тобой – пусть ему и будет хорошо там... В любом случае Иван Иванович уйдет к детям, а не к ней", – заключила Шевель.