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51-летняя Салтыкова рассказала о страшном аборте

Ирина Салтыкова. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Ирина Салтыкова стала очередной звездной гостьей ток-шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Популярная исполнительница рассказала о том, что делала несколько абортов, последний из которых дался ей тяжело.
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Ирина Салтыкова сообщила, что сделала не один аборт от тогдашнего своего мужа, популярного исполнителя Виктора Салтыкова. По признанию артистки, она могла бы быть мамой трижды. Однако ее отношение к Салтыкову изменилось после их первой ссоры. По словам Ирины, она ее потрясла настолько, что мир буквально перевернулся. Даже после того, как они помирились, она уже не смогла относиться к любимому мужчине по-прежнему.

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 Ирина Ивановна Салтыкова

Ирина Ивановна Салтыкова певица, актриса

Певица подарила супругу дочь Алису. Через год после родов Ирина снова забеременела, но Виктор настоял на аборте. А через два года после аборта Салтыкова сделала еще один, который дался ей очень тяжело.

Дело в том, что Виктор отправил ее поездом к матери (то есть ее свекрови), чтобы в другом городе Ирина прервала беременность. По словам Салтыковой, она как сейчас помнит, что ее мучил жуткий токсикоз, но она тряслась в вагоне, потом ее положили в больницу, дали наркоз, а после пробуждения, буквально через несколько часов снова посадили на поезд и отправили обратно в Москву.

Ирина рассказала, что чувствовала себя ужасно, у нее началось воспаление, она прекрасно помнит все: потолок больницы, койку, холодный вагон. Салтыкова заявила, что никому не может до сих пор простить этого, в том числе и себе. Самое интересное, что после этого Салтыков просил супругу родить. Однако Ирина отказалась.  Она не была уверена в нем.

Ирина призналась, что очень хотела еще детей. Однако у нее уже не получилось. Салтыкова высказала предположение, что бывший муж чувствует свою вину из-за этой ситуации и боится ее. Тем не менее, Ирина заявила, что не жалеет о своем браке с Виктором, ведь он подарил ей замечательную дочь Алису.

Автор: Наталья Аряева24 февраля 2018, 16:01
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