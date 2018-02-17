Бессовестный Панин довел до бешенства зрителей "Дома-2"

Звезда "Дома-2" Александра Артемова похвасталась снимком с актером Алексеем Паниным. Поклонники телестройки фото не оценили.

"Узнали? Да, да, да, да, да – это Алексей Панин. Актер театра и кино. Леха очень крутой", – написала в Instagram восторженная Саша.

Но поклонники Артемовой ее любовь к артисту не одобрили. Многие стали писать Александре гневные сообщения.

"Зачем тебе это,его убить мало", "Сашуль,тебе не стремно с этим аморалом рядом находиться", "Бессовестный", "Фууу, урод", "Артемова ты такая же дура как и он.Как можно с таким мерским человек фоткатся", – позлорадствовали фоловеры (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).

Девушка, явно не ожидавшая такого негатива, не выдержала и ответила обидчикам. "Такое ощущение, что выложив фото с Лешей Паниным, я выставила его жизнь и свою жизнь на суд ...Знаете что, засуньте пожалуйста свои вонючие и грязные комментарии в одно место и поглубже", – заявила Саша.

Публикация от Компания BEAUTY INSIDE (@artemovasasha1) Фев 15, 2018 в 11:56 PST

По словам Артемовой, Панин хороший, веселый человек. "Вы, не имеете права показывать свое бескультурье ,невоспитанность и ставить себя выше него ,тем самым утверждаться за счет него .Типо я же не такой ...Такие вы ,еще и хуже !Закидать сразу надо камнями ,зафукать !Получается что вы злые и и несчастны ...а злым хуже быть ,поверьте . Кто-то пишет что разочаровался во мне ...Значит так нравилась ,что одно фото с актером ,вас отвернуло !Спасибо огромное тем людям ,моим единичным людям, которые со мной и поддерживают меня во всем и со всеми", – написала звезда "Дома-2".

Публикация от Компания BEAUTY INSIDE (@artemovasasha1) Фев 16, 2018 в 7:32 PST

Александра призвала своих поклонников быть терпимее к людям. "Будьте добрее ,счастливее ,снисходительней .И тогда вам не будет дела до Панина и его раздачи достоинства. Я вас прошу ,смотрите на него как на актера и талантливого человека", – подвела итог Артемова.