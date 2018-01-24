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Звезда "Дома-2" бросила мужа после первой брачной ночи

Саша Артемова и Евгений Кузин. Фото: vk.com/id61694007
Бывшая участница реалити-шоу Саша Артемова дала первое откровенное интервью после свадьбы с "коллегой" по телестройке Женей Кузиным. Девушка рассказала, как они остались наедине после торжества.
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Саша призналась, что свадьба влетела им в копеечку, но было "по-настоящему волшебным". По ее словам, на потраченную сумму можно было купить квартиру в Москве, но торжество того стоило.

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Также молодая жена поделилась интимным – подробностями проведенной с супругом первой брачной ночи. Она отметила, что, когда они остались наедине после свадьбы, произошло неожиданное – Артемова встала и ушла.

"На свадьбе я сделала всего пару глотков шампанского, хотя думала, что напьюсь, как свинка. А вот Женечка был немного веселенький. Когда мы приехали в отель, я пере­одела мужа, уложила его спать. И тут раздался такой храп, что аж одеяло поднималось", – цитирует девушку портал Dom2.Life. Такого поворота девушка явно не ожидала.

Экс-участница телестройки рассказала, что не могла уснуть, лежала до четырех часов утра и вспоминала все детали торжества. А потом напи­сала подруге, которая остановилась с мужем в том же отеле. "Мы решили спуститься в ресторан на первом этаже, и я ушла из номера. Посидели там немного втроем, а утром мне удалось немного поспать, впервые за двое суток", – поделилась звезда "Дома-2".

Напомним, Саша Артемова и Женя Кузин сочетались узами брака 22 ноября прошлого года в Москве. Девушка признавалась, что планирует оставить свою фамилию. Однако, как только она уладит проблемы с документами и получит российское гражданство, обязательно возьмет фамилию мужа. В феврале 2017 года пара одержала победу в конкурсе "Свадьба на миллион" на "Доме−2", однако выигранных денег, по признанию экс-участников, не хватило даже на то, чтобы покрыть и половину расходов.

Автор: Людмила Фоканова24 января 2018, 09:42

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