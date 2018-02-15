Гей-скандал с Галкиным обернулся для Панина провалом

Скандально известный актер Алексей Панин остался без работы. Артиста уволили из шоу "Хайповости".

В 2017 году, с сентября по декабрь, на YouTube выходили ролики "Хайповости" с Алексеем Паниным в роли ведущего. Однако уже февраль, а новых видео нет, отметили в социальных сетях поклонники шоу и актера. Блогер Алексей Дюков, работавший с Паниным над этими роликами, решил выступить с официальным заявлением: почему юмористическая передача перестала выходить в свет.

Как объяснил Дюков, команде не удалось привлечь к проекту большое количество аудитории и заинтересовать рекламодателей. У канала, который, к слову, теперь называется "Алексей Нормальный", лишь несколько десятков тысяч подписчиков. По этой причине компания, заказавшая производство выпусков, отказалась от дальнейшей работы над "Хайповостями".

По мнению Алексея, его коллеги производили качественный контент, поэтому причина отсутствия интереса аудитории кроется не в этом. "Может быть, проблема все-таки в том, кто играет главную роль? Это одна из причин, по которой с Паниным расстались", – заявил блогер.

Публикация от Alexey Panin (@alekseypanin77) Фев 13, 2018 в 4:55 PST

"Первые десять выпусков "Хайповостей" были очень крутыми. Хочется сказать спасибо всей команде, которая трудилась над этим. На сегодняшний день мы столкнулись с тем, что крутой контент, который делает человек со спорной репутацией, подвергается критике. Выпуски были крутыми, но аудитория говорила: "Come on, это делает Алексей Панин. Я не буду это смотреть". Было очень грустно, потому что мы пытались доказать: любой человек может делать что-то крутое", – объяснил блогер.

Скандальная репутация Панина привела к тому, что зрители оставляли множество негативных комментариев. "Это очень сильно демотивирует. И от подписчиков бывали ужасные комментарии, особенно шутки про собак", – признался Алексей.

Отметим, что Панин попал в скандал не только после истории с собакой, но и из-за разборок с Максимом Галкиным. Конфликт между актером и юмористом начался из-за сущей ерунды: Максим предложил назначить главой комитета по защите животных и окружающей среды именно Алексея.

Просто в Сети появились ролики, в которых похожий на Панина человек занимается сексом с собакой. Тогда эпатажный актер заявил о нетрадиционной сексуальной ориентации юмориста. Обмен взаимными обвинениями, то затухая, то вновь набирая обороты, продолжается до сих пор.