"Плохой пацан" Панин похвастался безобразной оргией в День влюбленных

Полсотни человек сношались у всех на виду. Актер находит это забавным.

Актер Алексей Панин – знатный мастер эпатажа. То он в женском белье ходит по городу и мастурбирует под кустами, то человек, похожий на Панина, сношается с кобелем, то артист в эфире рассказывает про свой сексуальный опыт с мужчинами, то втягивает в гей-скандалы коллег, уличая их в мужеложстве.

Вот с и Днем святого Валентина поклонников он поздравил оригинально – на странице в социальной сети Instagram опубликовал фото безобразной оргии. Не менее полусотни мужчин и женщин сношаются друг с другом у всех на виду. Непонятно, правда, участвовал ли в этом свальном грехе сам артист, или это лишь фантазия на тему на основе собственных сексуальных переживаний. Кому-то вовсе показалось, что это кадр из фильма "Парфюмер".

"Содом и Гоморра", "Тут явно не День влюбленных празднуют", "Леша – "плохой пацан". С праздником!", "Люблю тебя. Хоть не тихушник, как многие притворяются", "Все смешалось – кони, люди..." – прокомментировали подписчики. Многих из них безобразная оргия просто разъярила.

Публикация от Alexey Panin (@alekseypanin77) Фев 13, 2018 в 11:49 PST

Напомним, что накануне актер показал поклонникам, как сношается с неизвестной на нудистском пляже. Снимок Панин сопроводил красноречивыми хештегами "секс", "нудистский пляж", "счастье", "свинг". Свинг – это кратковременный обмен сексуальными партнерами без обязательств, один из множества девиантных (не соответствующих строгим нормам общепринятой морали) видов ролевого поведения пары.