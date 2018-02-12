Стала известна причина смерти Дмитрия Соловьева. Известного актера, сына прославленного режиссера Сергея Соловьева убило осложнение после гриппа.

Актриса Ольга Сидорова рассказала журналистам, что Дмитрий Соловьев умер от заболевания поджелудочной железы. По словам артистки, панкреатит мог возникнуть как осложнение после перенесенного гриппа, сообщает Пятый канал.

Отметим, что Ольга Сидорова и Дмитрий Соловьев вместе снимались в картине "Нежный возраст" режиссера Сергея Соловьева. Артистка подчеркнула, что Дмитрий не был профессиональным актером, однако это ему и не требовалось. "В фильме "Нежный возраст" он играл себя", – заключила Сидорова. Последний раз Дмитрий и Ольга виделись в Санкт-Петербурге в ноябре прошлого года.

Напомним, о смерти Дмитрия Соловьева стало известно сегодня, 12 февраля. Позже появилась информация, что еще 7 января актер поступил в больницу с деструктивным заболеванием поджелудочной железы.

Прощание с Дмитрием Соловьевым состоится послезавтра, 14 февраля, утром в храме Иоанна Богослова на Бронной. Похоронят известного актера на Троекуровском кладбище.

Сын Сергея Соловьева снялся в таких фильмах, как "Анна Каренина", "Нежный возраст" и "Дом под звездным небом". Дмитрию было 43 года. К слову, в картине "Нежный возраст" Соловьев сыграл с актрисой Людмилой Савельевой. Она высказалась о покойном артисте.

"Очень нежный, хороший парень был. Очень. Он работал очень хорошо. Снимался прекрасно. Скорблю. Друг за другом как-то все умирают, умирают…Это жуть какая-то. Молодой парень. Ну и главное, чтобы Сережа держался. Мы скорбим", – цитирует Савельеву РЕН ТВ.