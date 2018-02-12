Соловьев умер в реанимации после тяжелой болезни

Стали известны подробности смерти сына режиссера Сергея Соловьева Дмитрия. Как оказалось, актер попал в больницу еще в начале января.

43-летний Дмитрий Соловьев поступил в медучреждение еще 7 января с деструктивным заболеванием поджелудочной железы. Несмотря на помощь врачей, ему стало хуже. Утром 12 февраля сын знаменитого российского кинорежиссера Сергея Соловьева умер в отделении реанимации острых эндотоксикозов, компетентно сообщает Life.ru.

Журналисты связались с бывшей женой прославленного кинодеятеля, актрисой Татьяной Друбич. Та подтвердила печальную новость. Отметим, что матерью Дмитрия Соловьева является актриса и киновед Марианна Кушнерова.

Сын Сергея Соловьева сыграл в таких картинах, как "Анна Каренина", "Нежный возраст" и "Дом под звездным небом". По данным пресс-службы Союза кинематографистов России, прощание с Дмитрием состоится 14 февраля в 10:30 мск в храме Иоанна Богослова на Бронной. Похоронят актера на Троекуровском кладбище.

Дмитрий получил известность после выхода на экраны фильма "Нежный возраст", где исполнил главную роль. В центре сюжета – молодой человек Иван Громов, родившийся в богатой генеральской семье в 70-х, пишет Teleprogramma.pro. Взросление героя ленты приходится на период перестройки. Иван ищет себя и сталкивается на своем пути с разными персонажами в исполнении Сергея Гармаша, Валентина Гафта и Андрея Панина.

"Эта история про одного отдельного человека, про одну частную молодую судьбу, но накрепко связанную с судьбой поколения. Фактически это первое постсоветское взрослое поколение, с которым Россия вступит в XXI век. Поколение трагическое. Но и это поколение сумело сохранить веру в человеческую душу, в подлинную жизнь, где человек волен быть самим собой – любить и быть любимым", – цитирует Сергея Соловьева журнал "Киносценарии".