Звезда "Дома-2" рассказала о ночи с беременной Рапунцель

Участник реалити-шоу Илья Яббаров помирился с коллегой по проекту Ольгой Рапунцель. Он утверждает, что девушка, с которой осенью прошлого года у него возник конфликт, положительно восприняла его возвращение на телестройку и встретила с распростертыми объятиями.

Мужчина стал полноправным участником "Дома-2", приехав на проект на тракторе и с большим букетом красных роз, которые вручил Марине Джураевой. Девушка приняла предложение ухажера сразу же заселиться.

Однако свободных комнат в общем доме не оказалось, поэтому парочка собралась заехать в ВИП-дом, где верховодит беременная Ольга Рапунцель. Но она с недовольством восприняла новость о том, что в соседях у нее будет человек, который доказывал, что спал с ней на заднем сиденье своего автомобиля. Ольга заявила, что не потерпит Илью в своих владениях.

Но Яббаров утверждает иное. "Рапунцель наоборот нас пустила. Она говорит: "Ночуйте, без проблем!" Проблем нет, потому что у меня с Рапой нормальные сейчас отношения. Просто от Марины мне не хватило женского тепла, поэтому были какие-то проблемы с заселением изначально", – цитирует мужчину портал Dom2Life.ru.

Публикация от ИЛЬЯ ЯББАРОВ (@yabbarov_555) Сен 25, 2017 at 10:09 PDT

Напомним, скандал между Ильей Яббаровым и Ольгой Рапунцель произошел осенью 2017 года. Тогда беременная участница шоу вернулась на проект, заявив, что ее супруг Дима Дмитренко ее бил и бросил. Бывший бойфренд длинноволосой участницы Илья Яббаров заявил, что готов воспитывать ее ребенка. Более того, мужчина заверял, что именно он может быть биологическим отцом дочери Ольги. Но девушка доказала, что именно Дмитренко – отец будущего ребенка.