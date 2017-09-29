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У ребенка Рапунцель из "Дома-2" нашелся другой отец

Ольга Рапунцель. Фото: instagram.com/olyarapunzel
Шумиха вокруг беременной звезды "Дома-2" Ольги Рапунцель не утихает. Новым поводом для разговоров стало заявление бывшего участника реалити-шоу Ильи Яббарова, который готов дать будущему малышу Ольги свою фамилию.

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Слова Ильи Яббарова о его желании взять ребенка Ольги Рапунцель под свое крыло появились на официальном Instagram-аккаунте журнала, посвященного скандально известному реалити-шоу "Дом-2". "Я готов и усыновить, и удочерить, и, как говорится, быть полноценным отцом. Чтобы не плодить безотцовщину, усыновим малыша, чтобы Оля не была матерью-одиночкой. Я даже готов дать ребенку свою фамилию", – заявил Яббаров.

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Подписчики весьма неоднозначно отреагировали на слова Ильи. "Может просто это его ребенок?...", "Дебил. Куда еще залезет?!😤😥", "Он своему ребенку не помогает", "Да он черта лысого усыновит, ради движухи....", "Кого он усыновит.. Полный дурдом.. Их самих усыновлять надо", "Что за бред 😂🤦🏽‍♀️" – высказались подписчики.

Отметим, что именно Яббаров оказался одним из первых, кто откликнулся на беду Рапунцель, которая обвинила своего мужа Дмитрия Дмитренко в том, что тот якобы ругал ее и занимался рукоприкладством. "Как, говорится чем смог тем помог. Какая разница как мы общались раньше это не важно. Важно в этой жизни помогать друг другу. Люди не пишите пожалуйста ерунду что Яббаров это делает для того что бы вернуться на проект. Это полная ерунда если бы хотел уже давно бы вернулся у меня есть такая возможность. Но на проект я не хочу и не собираюсь возвращаться. А Ольги мы помогаем по человечески так как жалко человека от души. Только добро победит зло😉🤘" – заявил фанатам Яббаров, который раньше конфликтовал с Рапунцель.

Кстати, сама Ольга поблагодарила всех, кто переживал за нее, и прокомментировала слова мужа, который опроверг обвинения в побоях и интимных переписках с другими женщинами. "Я держусь ! Если я плачу , то от обиды и мне очень больно , что Я знаю где правда и он это знает 🖕и не признается , а только себя жалеет и оправдывает , вместе с его мамой ! Я ничего не придумываю , эти интимные переписки, рукоприкладство , угрозы , его маты , без работы , не одного дня , как его мама сказала , Дима должен сидеть дома 2 года после проекта и отдыхать ! Я в шоке , вот люди )) Жена беременна , живем в съемной квартире и Я еще переписки подделала )) нет , это просто вы сына плохо воспитали !вот мне делать нечего врать , остаться матерью одиночкой , сбежать с дома в гостиницу ,маму вызвать издалека , полицию вызывала , соседи стучали в дверь , это не шутки ! Я многое терпела , в Квартире пятый угол искала ,а он издевался надо мной , я прощала ради ребёнка , чтоб сохранить семью , Я всегда за семью и хотела сохранить семью , Я любила его , хотела замуж за него и мы вместе мечтали о детях ,но он не исправим и дальше будет хуже ! Спасать уже нечего и Я бежала без оглядки ! Еще совести хватает меня оклеветать ! Пусть жизнь все рассудит !" – написала пространный пост Ольга.

Напомним, ранее звезда "Дома-2" Ольга Рапунцель подала заявление в полицию на своего мужа, экс-участника реалити-шоу Дмитрия Дмитренко. Беременная девушка обвинила его в избиениях и намерена с ним развестись.

Автор: Наталья Аряева29 сентября 2017, 11:27

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