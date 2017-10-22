Рапунцель из "Дома-2" расплакалась после новостей о беременности

Беременная участница телепроекта "Дом-2" Ольга Рапунцель рассказала, что во время очередного посещения врача наконец смогла узнать пол ребенка. Посмотрев на плод через монитор девушка не смогла сдержать эмоций.

Своим поклонникам Ольга Рапунцель рассказывала. что мечтает родить девочку. Поэтому для нее было так важно как можно скорее узнать пол ребенка. Во время очередной процедуры у врача специалисты наконец смогли обрадовать будущую маму.

"Доктор предварительно сказала, что это девочка, но точно можно будет утверждать только через пару недель", – цитирует портал dom2life.ru Ольгу Рапунцель. "Я снова расплакалась, когда увидела малышку. Сказала, как я ее люблю и жду. Это было очень трогательно, просто невероятно", – добавила она.

Отметим, посвящать отца ребенка, Дмитрия Дмитриенко, в маленькие радости ожидания ребенка, девушка не собирается. По ее словам, он никак не интересуется делами своей жены и ее самочувствием. Кроме того, Ольга Рапунцель жалуется на отсутствие материальной помощи со стороны супруга.

Публикация от Журнал «ДОМ-2» (@dom2magazine) Окт 22 2017 в 2:20 PDT

На телепроект "Дом-2" Ольга Рапунцель вернулась в начале осени, однако сразу столкнулась с ожесточенными нападками со стороны других участников. Беременной девушке врезали за то что она якобы разрушила собственный брак и приняла позицию жертвы, рассказывая направо и налево о похождениях и издевательствах мужа.

Что интересно, многие поддерживают в этой ситуации именно Дмитренко, испытывая сочувствие к нему, а не к девушке, которой через несколько месяцев предстоит подарить миру новую жизнь. Более того, на проекте стали шептаться, что беременность у Рапунцель выдуманная, поэтому она носит накладной живот и скрывается.

Публикация от Журнал «ДОМ-2» (@dom2magazine) Окт 22 2017 в 6:00 PDT

Напомним, в первый раз на проект Ольга Рапунцель пришла 12 июня 2015 года. Тогда она успела показать себя настоящей сердцеедкой и строила отношения с Олегом Волковым, Илья Яббаров, Николаем Барановским. Недоброжелатели отмечали, что опыт в соблазнении мужчин она приобрела в эротическом видео-чате, где, как говорят, за 200 долларов в час трясла перед похотливой публикой своими прелестями. Причем продолжалась эта работа девять лет.

Ее последний избранник, Дмитрий Дмитриенко, наплевал на сомнительное прошлое девушки и повел ее под венец. Однако семейное счастье длилось недолго и уже в начале осени девушка подала на развод, несмотря на ребенка, которого она к тому моменту уже носила под сердцем.