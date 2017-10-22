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Рапунцель из "Дома-2" расплакалась после новостей о беременности

Ольга Рапунцель. Фото: instagram.com/olyarapunzel
Беременная участница телепроекта "Дом-2" Ольга Рапунцель рассказала, что во время очередного посещения врача наконец смогла узнать пол ребенка. Посмотрев на плод через монитор девушка не смогла сдержать эмоций.
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Своим поклонникам Ольга Рапунцель рассказывала. что мечтает родить девочку. Поэтому для нее было так важно как можно скорее узнать пол ребенка. Во время очередной процедуры у врача специалисты наконец смогли обрадовать будущую маму.

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Ольга Рапунцель (Григорьевская, Дмитренко)

Ольга Рапунцель (Григорьевская, Дмитренко) участница реалити-шоу "Дом-2"

"Доктор предварительно сказала, что это девочка, но точно можно будет утверждать только через пару недель", – цитирует портал dom2life.ru Ольгу Рапунцель. "Я снова расплакалась, когда увидела малышку. Сказала, как я ее люблю и жду. Это было очень трогательно, просто невероятно", – добавила она.

Отметим, посвящать отца ребенка, Дмитрия Дмитриенко, в маленькие радости ожидания ребенка, девушка не собирается. По ее словам, он никак не интересуется делами своей жены и ее самочувствием. Кроме того, Ольга Рапунцель жалуется на отсутствие материальной помощи со стороны супруга.

На телепроект "Дом-2" Ольга Рапунцель вернулась в начале осени, однако сразу столкнулась с ожесточенными нападками со стороны других участников. Беременной девушке врезали за то что она якобы разрушила собственный брак и приняла позицию жертвы, рассказывая направо и налево о похождениях и издевательствах мужа.

Что интересно, многие поддерживают в этой ситуации именно Дмитренко, испытывая сочувствие к нему, а не к девушке, которой через несколько месяцев предстоит подарить миру новую жизнь. Более того, на проекте стали шептаться, что беременность у Рапунцель выдуманная, поэтому она носит накладной живот и скрывается.

Напомним, в первый раз на проект Ольга Рапунцель пришла 12 июня 2015 года. Тогда она успела показать себя настоящей сердцеедкой и строила отношения с Олегом Волковым,  Илья Яббаров, Николаем Барановским. Недоброжелатели отмечали, что опыт в соблазнении мужчин она приобрела в эротическом видео-чате, где, как говорят, за 200 долларов в час трясла перед похотливой публикой своими прелестями. Причем продолжалась эта работа девять лет.

Ее последний избранник, Дмитрий Дмитриенко, наплевал на сомнительное прошлое девушки и повел ее под венец. Однако семейное счастье длилось недолго и уже в начале осени девушка подала на развод, несмотря на ребенка, которого она к тому моменту уже носила под сердцем.

Автор: Геннадий Куприянов22 октября 2017, 16:43
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