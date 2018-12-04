Доигрался: легкомысленный Малахов подставил серьезных людей на миллион

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Резко сдавший Корчевников откровенно заговорил об алкоголизме
"Это была трагедия": Пугачева сняла лежащего под стулом Галкина
"Так не бывает": Виторганы молятся о 9-месячной дочери
У беременной Савичевой обнаружили опасную болезнь
"Ее просто колотит": близкие о состоянии Софии Ротару
партнеры
Вторник 4 декабря
Лента новостей
21:57
Известный журналист скончался в Удмуртии
21:53
Раскрыта причина загадочной смерти российского футболиста
21:37
На всех московских вокзалах идет эвакуация из-за сообщения о минировании
21:29
В Москве предпринимателя ограбили на 41 миллион
21:17
В Волгограде взбешенный клиент изрезал ножом приемщика металла
21:03
В Тюмени автобус сбил детей на пешеходном переходе
20:47
В Омской области УАЗ провалился под лед
20:35
Госдума сделает качественные российские лекарства доступнее
20:25
"Единая Россия" вручит медали маленьким героям
20:09
В чем встречать Новый год-2019
19:30
Владелец клуба "Хромая лошадь" взялся за новый бизнес после гибели 156 человек
19:20
Есть пострадавшие: в Курганской области произошло жуткое ДТП
19:11
Обездвиженного Януковича тайно эвакуируют из России
18:32
Черчесов поставил печальный диагноз дебоширам Кокорину и Мамаеву
18:07
Доброе дело Собчак: как поход в магазин секонд-хенд спасает мир
18:06
Трехлетняя девочка сгорела при пожаре в Удмуртии
17:58
Порошенко сделал заявление об отмене выборов
17:41
Виновный в смерти мальчика в Сочи "откупился" от его родителей
17:32
Провокатора Порошенко поймали на наглой лжи
17:02
Рождественский переполох: на "Флаконе" пройдет альтернативная ярмарка
16:49
Кремль сжалился над терпящей бедствие Украиной
16:43
В страшной аварии в Ивановской области пострадали 16 человек
16:35
"Не надо стесняться": осмеянная Волочкова нашла неожиданного союзника
16:29
Вывалившая грудь Орлова удивила глубокими размышлениями
16:26
Новая провокация: весь украинский флот вышел в море
16:00
Беременную Меган Маркл бросили рожать в грязи
15:49
Жительница Сочи в ссоре изуродовала лицо соседки поленом и пыталась выдавить глаза
15:49
Загнанная в угол Маркл внезапно нашла защиту у Обамы
15:48
Жаждущая славы дочь Осина попросилась к Фадееву
15:47
Старейшая юбилейная Рождественская ярмарка подарков откроется в ЦДХ
15:38
Украинцев перестали пускать в Россию
15:34
Шнуров научил лидера Rammstein материться по-русски (видео)
15:20
Что приводит к неконтролируемому жору
15:19
"Пока не начинает сосать": Бородина сделала радикальный шаг
15:00
Николай Басков и Анастасия Спиридонова отдали голоса героям сказки
14:58
Арбенина выдвинула детям жесткий ультиматум перед расставанием
14:54
Когда супруги перестают скандалить по мелочам
14:50
Столкновение самолета с детским медцентром сняли на видео
14:47
Дженнифер Энистон рассказала о мучительной травме из прошлого
14:46
В Тюмени автобус сбил детей на пешеходном переходе
14:39
Лукашенко сговорился с американцами за спиной у Путина
14:38
В Донбассе замечены солдаты НАТО
14:36
Рядом с изувеченным телом девушки в Москве нашли использованные презервативы
14:29
Россиянам подложили свинью перед Новым годом
14:27
Идеальный способ похудеть без вреда для здоровья
14:25
В квартире под Москвой произошел взрыв
14:15
Скандалист Панин нелепо оправдался за дебош в самолете
14:11
Что случилось с Навкой рядом с онкобольным Юдашкиным
14:09
Резкий скачок цен на хлеб перепугал россиян
13:56
Ведущего престижной премии обвинили в домогательствах
13:52
Чурикова проболталась об истинной причине рака у Караченцова
13:39
Сделано заявление о воссоединении России и Украины
13:36
Дакота и Соколовский помирились
13:35
Во Владивостоке эвакуировали машину с младенцем
13:34
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 4 декабря 2018 года
13:32
Актриса из "Игры престолов" изуродовала себя
13:21
Порошенко попросил прощения у Путина
13:20
В 2019 году миру предсказали масштабные бедствия
13:16
Звезда "Сватов" прокомментировала отношения с Федором Добронравовым
13:10
В популярной подмосковной пиццерии произошел пожар
12:59
Народ обсуждает причмокивания Глюк'оZы
12:56
В Поморье два рыбака провалились под лед и умерли
12:48
В Европарламенте выступили за диалог с Россией
12:45
На Украине "похоронили" Кокорина и Мамаева
12:43
Во МХАТ имени Горького назначен новый худрук
12:36
Комик Эдди Мерфи стал отцом в десятый раз
12:34
Известная актриса появилась на публике без белья
12:33
Разработан способ быстро убивать раковые клетки
12:25
Запад разглядел инопланетян в небе над Россией
12:07
Бузова выставила откровенное фото из душа и обмолвилась о новом любовнике
12:06
Названы победители Премии "ELITE 2018"
12:05
Мужчины нашли новый способ мстить женщинам
12:04
Пугачеву в новом парике на гулянке у Киркорова перепутали с Укупником
12:03
Быстро утешилась: Штурм резвится на отдыхе после смерти Осина
12:02
"Сексом пахнет": известный певец возбудил народ голым торсом
11:45
Госдума создает рабочую группу с депутатами Европарламента
11:39
В здании Минобороны произошел пожар
11:36
Колдун потерял деньги из-за бессовестных людей
11:34
Два российских вуза лишились лицензий
11:24
В Екатеринбурге трамвай сбил пешехода
11:07
Житель Петербурга жестоко избил беременную жену
11:05
В попытках добить измученную Джоли Питт испортил детей
11:01
Певица Валерия намекнула на скорую свадьбу
10:48
В Башкирии иномарка насмерть сбила ребенка
10:46
"Пьяный как черт": неадекватного Порошенко высмеяли в Сети
10:43
Найден революционный способ остановить ВИЧ
10:34
Появились уникальные кадры северного полюса Солнца
10:28
Автобус с пассажирами врезался в дерево под Иваново
10:25
Загнанная в угол Волкова плачет в ванной
10:18
Принц Уильям унизил Кейт Миддлтон
10:04
Новый год – 2019: что должно быть на праздничном столе
09:57
Ответ Москвы на украинскую провокацию вызвал панику в Киеве
09:52
В центре столицы ребенку сломали позвоночник
09:50
Пассажиры пожаловались на сбой в работе метро
09:45
В Москве нашли изувеченное тело девушки
09:17
Гигант приближается: Земле грозит катастрофа
09:17
Под Нижним Тагилом разбился пилот дельтаплана
09:14
Волочкова в обнимку с петухом высказалась о любовнике-охраннике
08:34
Порошенко довел до обморока уполномоченного по правам человека
08:33
Беременная Пугачева превратилась в Матрешку
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Онемение и ужас: россияне потеряли 83-летнего Джигарханяна
Охранник: обманутая любовница рассекретила избранника Волочковой
Объявлено о крушении брака Кончаловского и Высоцкой
"Если только не пошлет": Буйнов едет к Пугачевой на серьезный разговор
Леонтьев заявил об окончательном уходе со сцены
Раненного в битве Пригожина закрыли грудью
Шоу-бизнес

Доигрался: легкомысленный Малахов подставил серьезных людей на миллион

Андрей Малахов. Фото: www.globallookpress.com
Один миллион рублей – в такую сумму оценил Анатолий Кашпировский ущерб своей деловой репутации, нанесенный программой "Андрей Малахов. Прямой эфир". Иск к компании ВГТРК уже подан в суд. Эксперты удивляются, почему именно Малахову приходится отдуваться за все федеральные каналы. 
прочитано 356 раз

Бывший телеведущий Анатолий Кашпировский подал иск о защите деловой репутации в Останкинский районный суд Москвы. Он требует взыскать с ВГТРК 1 миллион рублей.

ПО ТЕМЕ

Малахов спас от расстрела осужденную Цымбалюк-Романовскую

Малахов свел Солнцева с беременной любовницей Серова

 Андрей Николаевич Малахов

Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

Как сообщили в суде, претензии Кашпировского вызвали высказывания журналистов Александра Невзорова и Александра Гурнова в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир". Программа вышла в эфир в октябре 2017 года.

Кашпировский утверждает, что Невзоров в той передаче назвал его жуликом, а Гурнов – мошенником. Истец подчеркивает, что программа была показана в записи – так что у ответчика была возможность "скорректировать ее содержимое". Кроме 1 миллиона рублей, которые должны компенсировать нанесенный Кашпировскому моральный вред, истец требует признать высказывания участников программы "не соответствующими действительности".

Выдержка у Анатолия Кашпировского, конечно, потрясающая - ждал целый год прежде, чем подать иск, отметил член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

"Довел Невзоров своими речами Малахова до цугундера. Мне может кто-то объяснить, почему на Андрее вечно так все сходится? Иногда мне даже кажется, что в его отношении происходит какая-то спланированная кампания травли. Ну не он же один отвечает за все федеральное ТВ, а все шишки все равно прилетают ему. Словно из него кто-то решил нарочно сделать мальчика для битья. Как говорит один не очень популярный в народе ведущий: "Совпадение? Не думаю", – сказал Манукян в интервью Дням.Ру.

Программа, о которой идет речь в иске Кашпировского, была посвящена Аллану Чумаку, который называл себя целителем. Ранее Анатолий Михайлович подавал в суд на "Первый канал". Ему не понравился коллаж в шоу "Вечерний Ургант", ущерб от которого был оценен в полмиллиона рублей. Суд иск отклонил.

Автор: Андрей Евлампиев4 декабря 2018, 21:18
ФОТОРЕПОРТАЖ

Какие ведущие скачут с канала на канал

567

комментарии

Политика

Порошенко попросил прощения у Путина
В России дали совет готовящим вторжение в Крым американцам
Слова Путина о провокации в Черном море довели украинцев до истерики
Путин официально отказался от контактов с Порошенко

Шоу-бизнес

Щедрая Бузова раздаривает поклонникам коров и кур
Нарядная Лорак шокировала дочь Киркорова
Раздобревшая Семенович наплевала на свою фигуру
Кончаловский и Высоцкая появились на публике после слухов о расставании

Проишествия

Столкновение самолета с детским медцентром сняли на видео
Подробности загадочной смерти постояльца в элитном отеле в Москве
Известный бандит с семьей погиб в жутком ДТП под Челябинском (видео)
Лицо девушки превратилось в шар из-за краски для волос

Lifestyle

Какое кино смотреть: премьеры России 29 ноября 2018 года
Опубликовано необычное видео со съемок "Игры престолов"
Вышел трейлер к фильму "Король Лев" (видео)
Скончался известный певец Михайлов
Шоу-бизнес

Беременная Пугачева превратилась в Матрешку

Примадонна не отказалась от выступлений даже в интересном положении
Шоу-бизнес

Певица Валерия намекнула на скорую свадьбу

Артистка одобрила выбор единственной дочери
Шоу-бизнес

Народ обсуждает причмокивания Глюк'оZы

Певица рассказала о том, как посещала курсы минета
Шоу-бизнес

Пугачеву в новом парике на гулянке у Киркорова перепутали с Укупником

Примадонна вызвала переполох

Гороскоп

Гороскоп здоровья на декабрь 2018 года
Любовный гороскоп на декабрь 2018 года
Прогноз личной жизни на декабрь
Астрологический прогноз с 3 по 9 декабря

Фоторепортажи

Что случилось с Навкой рядом с онкобольным Юдашкиным
Раскрасневшуюся Лорак встречали Сиреной
Названа самая красивая мама Москвы
Развратные фото сексуальной красотки с проломленным черепом

Спорт

Ведущего престижной премии обвинили в домогательствах
На Украине "похоронили" Кокорина и Мамаева
Появилось видео последних минут жизни футболиста "Локомотива"
"Ее сдали": чемпионка раскрыла причину поражения Медведевой

Регионы

В аэропорту Крыма произошло ЧП
Насильники-полицейские из Уфы попались на наглой лжи
В Дагестане пытались убить известную певицу
Стреляйте в русских: сенсационные подробности украинской провокации
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru