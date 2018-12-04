Доигрался: легкомысленный Малахов подставил серьезных людей на миллион

Один миллион рублей – в такую сумму оценил Анатолий Кашпировский ущерб своей деловой репутации, нанесенный программой "Андрей Малахов. Прямой эфир". Иск к компании ВГТРК уже подан в суд. Эксперты удивляются, почему именно Малахову приходится отдуваться за все федеральные каналы.

Бывший телеведущий Анатолий Кашпировский подал иск о защите деловой репутации в Останкинский районный суд Москвы. Он требует взыскать с ВГТРК 1 миллион рублей.

Как сообщили в суде, претензии Кашпировского вызвали высказывания журналистов Александра Невзорова и Александра Гурнова в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир". Программа вышла в эфир в октябре 2017 года.

Кашпировский утверждает, что Невзоров в той передаче назвал его жуликом, а Гурнов – мошенником. Истец подчеркивает, что программа была показана в записи – так что у ответчика была возможность "скорректировать ее содержимое". Кроме 1 миллиона рублей, которые должны компенсировать нанесенный Кашпировскому моральный вред, истец требует признать высказывания участников программы "не соответствующими действительности".

Выдержка у Анатолия Кашпировского, конечно, потрясающая - ждал целый год прежде, чем подать иск, отметил член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

"Довел Невзоров своими речами Малахова до цугундера. Мне может кто-то объяснить, почему на Андрее вечно так все сходится? Иногда мне даже кажется, что в его отношении происходит какая-то спланированная кампания травли. Ну не он же один отвечает за все федеральное ТВ, а все шишки все равно прилетают ему. Словно из него кто-то решил нарочно сделать мальчика для битья. Как говорит один не очень популярный в народе ведущий: "Совпадение? Не думаю", – сказал Манукян в интервью Дням.Ру.

Программа, о которой идет речь в иске Кашпировского, была посвящена Аллану Чумаку, который называл себя целителем. Ранее Анатолий Михайлович подавал в суд на "Первый канал". Ему не понравился коллаж в шоу "Вечерний Ургант", ущерб от которого был оценен в полмиллиона рублей. Суд иск отклонил.