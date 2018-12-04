Оголившаяся Седокова спряталась за легендарную актрису

Известная певица Анна Седокова осчастливила поклонников новой публикацией в Instagram. Артистка предстала в блестящем платье с глубоким вырезом. А в подписи снимку привела любимые цитаты великих женщин.

Мэрилин Монро, Софи Лорен, Одри и Кэтрин Хепберн, Элизабет Тэйлор – вот неполный список актрис, чья жизнь стала примером для Седоковой. Загадкой для поклонников стал образ самой Анны на фотографии. Им предстояло понять, как сочетается экстремальное декольте артистки с мудрыми мыслями в сопровождающей подписи.

С задачей фанаты справились. Они поняли, что бывшая солистка "ВИА Гры" стремится к независимости и эпатирует общество, скованное нелепыми стереотипами. Ведь именно так поступали ее кумиры. К примеру, Элизабет Тэйлор признавалась, что ею всегда управляли внутренние страсти.

"Моя любимая "Из двух зол я всегда выбираю то, что еще не пробовала" – Мэй Уэст (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – пишет Седокова.

Поклонники наперебой стали предлагать свои варианты. А некоторые признались, что пост Анны – прямо бальзам на их душу: это как раз то, в чем они сейчас нуждались.

На днях Анна Седокова призналась: она жалеет, что с Анатолием Цоем ее связывает лишь дружба. Свое признание вместе со снимком артистка опубликовала в соцсети.

Некоторые подписчики поверили, что Седокову с солистом группы MBAND связывает только дружба. Однако большинство решили, что Анна лукавит. "Дружба между мужчиной и женщиной – это секс, отложенный на потом", – прокомментировали пост певицы скептики.

А кое-кто решил, что младший сын Анны, Гектор, рожден от другого участника группы MBAND. Имени музыканта пользователь вспомнить не смог, но утверждал, что уж очень мальчик на него похож.