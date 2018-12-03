Леонтьев заявил об окончательном уходе со сцены

Весна будущего года для главного Казановы российской эстрады будет ознаменована двумя важными событиями. 10 марта он даст концерт в Кремле под философски-обнадеживающим названием "Я вернусь...", а 19-го отметит 70-летие. После этого народный артист думает проститься со сценой. Столь громкое заявление он сделал за кулисами "Песни года". На телефестивале побывал и корреспондент "Дни.ру".

"Я хочу попрощаться со всей этой историей, – шокировал певец признанием журналистов. – Сколько же можно! Очень устал, буду просто лежать".

Поклонники гадают, что подвигло артиста на такой шаг. Ровно пять лет назад, накануне 65-летия, он говорил совсем другое. "Периодически наступает такое состояние, когда думаешь: как же надоело все, как же достало! Потом отоспишься, отлежишься, получишь новые впечатления и опять впрягаешься. Нет, отдохнуть, конечно, люблю, но больше месяца не получается. Ведь пока есть зрители, надо выходить на сцену. А что делать? Лежать на диване и копить жир, болезни, недомогания? К тому же допелся уже до такой фазы в своей жизни, что уже и остановиться не могу. Решил держаться до конца", – заявлял тогда артист.

Возможно, проститься со сценой артиста убедила его живущая в Америке жена Людмила Исакович. "Люся уже несколько месяцев задает ему вопрос: "Когда ты бросишь сцену, гастроли? – говорят друзья пары. – Перелеты, выступления отнимают много сил, а ведь Валера уже немолодой, и супруга беспокоится о его здоровье. Людмила прекрасно понимает, что мужа любят зрители, но пришло время подумать о себе. Он с ней согласен, хотя ему и будет непросто принять такое решение: все-таки свою жизнь он посвятил музыке".

Еще одной причиной для решения уйти может стать состояние здоровья артиста, который только на сцене кажется всегда бодрым и заводным. Дело в том, что с 70-х годов, когда Леонтьев травмировался на концерте, его постоянно тревожит боль в ноге. Тогда он порвал мениск, и сегодня травма все чаще дает о себе знать. Звезде периодически подбирали специальные упражнения, выписывали дорогие лекарства, однако болезнь возвращалась. После двух операций на правом колене Леонтьев вынужден время от времени чистить сустав. Бывали случаи, когда артисту приходилось выходить на сцену с тростью. Превозмогая сильнейшие боли, он пел и танцевал, а за кулисами едва не терял сознание.