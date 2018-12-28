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Шоу-бизнес

69-летняя оголившаяся Пугачева в эротической позе вызвала фурор

Алла Пугачева. Фото: Пресс-служба театра Луна
В Сети появилось видео с Аллой Пугачевой. В ролике Примадонна, облаченная в эффектные шорты, танцует и демонстрирует разные позы.
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Отечественные знаменитости повеселились на юбилее супруги продюсера, композитора Игоря Крутого Ольги еще в ноябре, однако лишь сейчас в Сети появились видео с этого события. В частности, каждый гость именинницы отметился зажигательным танцем в уголке, который эффектно подсвечивался разноцветными огоньками.

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Вечеринку посетила и Алла Пугачева. Для торжества Примадонна выбрала черный наряд с эффектной юбкой-шортами. Завершали образ черные очки и копна распущенных рыжих волос. Перед камерой 69-летняя Примадонна зажигательно покрутилась, исполнила несколько движений и даже кокетливо подняла одну ножку, при этом спиной коснувшись стены.

Видео вызвало бурную реакцию у общественности. "Ого, эротично!", "Алла не стареет", "69 – во дает", "Пугачева зажигает не по-детски", – рассыпались в комплиментах комментаторы. Впрочем, не обошлось и без критических отзывов. "Бабке под 70, а все шляется по тусовкам. Дома сидеть надо, внуков нянчить", "Еле ходит... Ножки-палочки", "Не по возрасту оделась Алла. Просто стыдоба", "Самой-то не позорно так выходить? Ноги старческие оголила и пошла танцевать", – высказались пользователи Сети.

Алла Пугачева не дает о себе забыть. Она официально подтвердила муссирующиеся в СМИ слухи о том, что в честь 70-летия устроит грандиозный сольный концерт. Примадонна выступит 17 апреля 2019 года в Кремлевском дворце. Певица не выступала с сольниками десять лет. Говорят, решиться снова войти в ту же реку ей было непросто.

Автор: Наталья Аряева28 декабря 2018, 09:42
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Как менялась Алла Пугачева

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