Пугачева в гробовой тишине проплыла к Киркорову
Отороченная мехом куртка, синие джинсы, белая кепка и кремовая водолазка – Алла Борисовна выглядела прекрасно. Она в сопровождении личного охранника Киркорова царственно проплыла на свое место в VIP-партере. Проплыла, не проронив ни слова, в гробовой тишине. Многочисленные репортеры спрашивали о настроении, о том, почему рядом нет Максима Галкина, о планах на Новый год – молчание...
С Аллой Борисовной приехала ее закадычная подруга Алина Редель. Киркоров ее очень любит и постоянно балует новыми моделями телефонов. Вот и не могла Алина не прийти на концерт к Филиппу...
В концерте Киркорова прозвучали несколько песен из репертуара Пугачевой. Например, "Уважаемый автор", в которой поп-король, правда, переписал и актуализировал куплеты. Интересно, что думала при этом сама Пугачева?..
Возможно, вспоминала, как с шоу "Пришла и говорю" выступала тут в июне и ноябре 1984 года. Тогда она дала здесь двадцать аншлаговых сольников – больше не было ни у кого!
"Я помню, как 16-летним пареньком сидел где-то вверху и учился у нее, у женщины, которая поет, – признался Филипп. – Спустя 4 года в "Олимпийском" же начали сниматься "Рождественские встречи", которые проходили тут, пусть и с перерывами, аж до 2012-го. И я помню, как Алла Пугачева объявила меня как молодого артиста с болгарской фамилией. Но, конечно, тогда я и подумать не мог, чтобы когда-то буду ставить жирную точку в истории этого зала".
Напомним, спорткомплекс "Олимпийский" на много лет закроется на реконструкцию. Потом начнется совсем другая история.
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