Пугачева в гробовой тишине проплыла к Киркорову

Весь эстрадный бомонд собрался на премьере шоу Филиппа Киркорова "Я+R. Второе Я". Жасмин, Таисия Повалий, Бедрос Киркоров, Алекс Малиновский, Сергей Лазарев, Ани Лорак, Анжелика Агурбаш пришли еще и потому, что этим концертом "Олимпийский" на несколько лет простится со зрителями – его закрывают на реконструкцию. Одной из первых на выступление поп-короля приехала его бывшая и единственная пока жена Алла Пугачева.

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