Седокова голой грудью довела народ до исступления

Бывшая солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова порадовала поклонников своего творчества смелой фотографией. На снимке она предстала с голой грудью.

Многие звезды эстрады поражают воображение поклонников не только своим творчеством, но и внешним видом. Некоторые используют для этого экстравагантные образы, а кому-то хватает природных данных и самого минимума одежды.

К числу последних можно отнести бывшую солистку "ВИА Гры" Анну Седокову. На своей странице в Instagram она опубликовала снимок, на котором из одежды на ней – одни лишь солнечные очки. Большая красивая грудь певицы же осталась абсолютно неприкрытой и от взгляда посторонних самые интимные части бюста спасает только край фотографии.

"Почему мне кажется, что это фото тебе понравится больше", – игриво подписала снимок певица. Действительно, судя по количеству отметок "Нравится" и комментариев, публикация вызвала большую реакцию у публики.

Однако среди восторженных комментариев пользователей Сети, не устающих восхищаться красотой и откровенностью снимков Анны Седоковой, нашлись и негативные отзывы. Певицы ставят в вину, что уже будучи матерью трех детей она позволяет себе сниматься в столь откровенных фотосессиях.

Народ возмущается, дескать, не дело в таком возрасте выставлять напоказ грудь. Примечательно, что большое внимание критическим отзывам на снимок певицы уделили украинские СМИ, которые называют Анну Седокову "сбежавшей в Россию певицей". Возможно, что дело не в "вульгарности" и "пошлости", а в банальной обиде.