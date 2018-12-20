"Мне не стыдно!": Мадонна показала интимный снимок

Американская певица рассказала поклонникам о том, с какими трудностями ей пришлось столкнуться после публикации откровенных снимков. Одну из фотографий Мадонна разместила у себя в Instagram.

На снимке будущая звезда запечатлена полностью обнаженной. Тогда певице было 19 лет, она жила в Нью-Йорке и училась в танцевальной школе. Иногда Мадонна позировала для учеников школ живописи и фотографии, чтобы оплатить аренду. После того как она приобрела известность, многие снимки были проданы журналу Playboy.

"Фотографы использовали меня. Патриархальное общество затем попыталось пристыдить меня за эти снимки. Я сказала: "Мне не стыдно!" Вскоре эта фраза появилась в заголовках всех новостей. Затем это вылилось в коллаборацию Уорхола и Харинга. Я являюсь счастливым обладателем их четырех картин, которые мне вручили в качестве свадебного подарка", – поделилась Мадонна. Звезда добавила, что остановить искусство нельзя, пытаясь пристыдить его. "Творчество всегда побеждает!" – заявила она.

Пользователи остались под впечатлением от этого поста и поспешили поделиться своими мыслями: "Ты идеальна!", "Продолжай творить. Ты нужна нам сейчас больше, чем когда-либо", "Богиня искусства", "Икона", "Так началась легенда…", "Очень мудрые слова", "Эта фотография одна -из моих любимых. Мне нравится, как ты смотришь в камеру. У тебя было все, хотя совсем не было денег", "Может быть, я не фанат песен Мадонны, но я точно фанат ее индивидуальности", "Гордая, красивая и бесстрашная!"