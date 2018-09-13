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Дочь Мадонны вызвала оторопь волосатыми ногами на модном показе

Лурдес Леон. Фото: GLOBAL LOOK press/Nancy Kaszerman
Лурдес Мария Чикконе-Леон в очередной раз шокировала общественность. 21-летняя девушка впервые вышла на подиум.  
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Дочь поп-звезды обожает эпатировать публику, "примеряя" на себя необычные, дерзкие образы. Лурдес приняла участие в нью-йоркской Неделе моды, появившись там в эксцентричном наряде.

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На подиуме девушка представляла бренд спортивной одежды Gypsy Sport, сообщает Vogue. Она продемонстрировала топ из цепей с морскими ракушками, едва прикрывавшими грудь, изорванные джинсы на бедрах, из-под которых торчали черные трусы в стиле моды 2000-х и массивные белые кроссовки.

Но и это не все: Лурдес украсила себя зелеными перьями в волосах и бутафорскими очки с крошечными стеклами. Но самой большой "изюминкой" образа, вызвавшей оторопь зрителей, стали небритые ноги дочери Мадонны.

Отметим, что вольной растительностью на теле Лурдес не впервые выступает за естественность. Ранее девушка уже демонстрировала поклонникам свои "натуральные" подмышки.

Ранее Лурдес Леон приняла участие в рекламной кампании бренда уличной одежды MadeMe X-Girl. Съемки проходили в Нью-Йорке – в метро, секс-шопах и на крышах. 

Автор: Людмила Фоканова13 сентября 2018, 19:03
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