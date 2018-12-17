Поклонники пришли в восторг от горячей лезгинки Кати Лель
Подписчики Кати Лель в Instagram восхитились ее умением исполнять кавказские народные танцы. В частности, 44-летняя артистка станцевала лезгинку с выходцем с Кавказа, передает Пятый канал.
"Почему люблю кавказские горячие танцы? Душа любит эту музыку и танцы, поэтому тело танцует, сердце радуется", – призналась она в подписи к видео.
Поклонники пришли в восторг. Видео собрало более 100 тысяч лайков. "Похоже, Катя тоже с Кавказа. По-нашему так танцует, как другим и не снилось", – написал один из комментаторов. "У Вас прекрасно получается!" – похвалил звезду другой.
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