Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 17 декабря 2018 года
Обвиненный в домогательствах миллионер посмеялся над Волочковой
На днях Анастасия Волочкова заявила, что ее домогался краснодарский бизнесмен Андрей Марченко. Кроме того, мужчина, якобы заключивший с балериной трудовые договоренности, не выполнил свою часть условий и был обвинен в обмане. Репортеры нашли бизнесмена, чтобы выслушать его версию.
Марченко опроверг слова Волочковой о том, что у них были рабочие отношения и трудовые договоренности, касающиеся ее выступлений в Краснодаре. "Я ее сюда не приглашал. У меня не было с ней контракта, обязательств, где она будет давать, кому она будет давать..." – заверил предприниматель.
Новость дополняется.
Общественность никак не может успокоиться
Телеведущего назвали в соцсети "мразью"
Он не примет участия в королевской охоте
Артистка появилась после долгого отсутствия