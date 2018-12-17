Несколько неожиданных открытий, шокирующие подробности и триумфальных и не очень возвращений. Начало недели оказалось богатым на события в жизни российских селебрити. "Дни.ру" собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 17 декабря 2018 года.

Обвиненный в домогательствах миллионер посмеялся над Волочковой

На днях Анастасия Волочкова заявила, что ее домогался краснодарский бизнесмен Андрей Марченко. Кроме того, мужчина, якобы заключивший с балериной трудовые договоренности, не выполнил свою часть условий и был обвинен в обмане. Репортеры нашли бизнесмена, чтобы выслушать его версию.

Марченко опроверг слова Волочковой о том, что у них были рабочие отношения и трудовые договоренности, касающиеся ее выступлений в Краснодаре. "Я ее сюда не приглашал. У меня не было с ней контракта, обязательств, где она будет давать, кому она будет давать..." – заверил предприниматель.

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