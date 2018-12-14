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Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 14 декабря 2018 года

Бари Алибасов. Фото: www.globallookpress.com
Конец рабочей недели выдался богатым на скандальные поступки и заявления российских знаменитостей. "Дни.ру" постарались на славу и собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 14 декабря 2018 года.
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Жена Бари Алибасова беременна

Счастливый Бари Алибасов объявил радостную новость. Совсем скоро супруга подарит ему дочь.

Бари Алибасов. Фото: www.globallookpress.com

Шумиха вокруг внезапной свадьбы продюсера Бари Алибасова и актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной не утихает. Особенно общественность волнует реакция детей на регистрацию престарелых артистов: не секрет, что ни дочерей Шукшиной, ни сына Алибасова не было ни в ЗАГСе, ни на праздничном банкете. 

Материал дополняется. 

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 14 декабря 2018 года, читайте в разделе и специальных сюжетах

14 декабря 2018, 10:58

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