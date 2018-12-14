Конец рабочей недели выдался богатым на скандальные поступки и заявления российских знаменитостей. "Дни.ру" постарались на славу и собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 14 декабря 2018 года.



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