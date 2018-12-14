Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 14 декабря 2018 года
Счастливый Бари Алибасов объявил радостную новость. Совсем скоро супруга подарит ему дочь.
Шумиха вокруг внезапной свадьбы продюсера Бари Алибасова и актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной не утихает. Особенно общественность волнует реакция детей на регистрацию престарелых артистов: не секрет, что ни дочерей Шукшиной, ни сына Алибасова не было ни в ЗАГСе, ни на праздничном банкете.
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Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 14 декабря 2018 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.
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