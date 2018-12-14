Жена Бари Алибасова беременна

Счастливый Бари Алибасов объявил радостную новость. Совсем скоро супруга подарит ему дочь.

Шумиха вокруг внезапной свадьбы продюсера Бари Алибасова и актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной не утихает. Особенно общественность волнует реакция детей на регистрацию престарелых артистов: не секрет, что ни дочерей Шукшиной, ни сына Алибасова не было ни в ЗАГСе, ни на праздничном банкете.

В очередном выпуске ток-шоу Дмитрия Борисова "Пусть говорят", посвященном радостному событию, выяснилось, что дочери Федосеевой-Шукшиной неоднозначно отнеслись к этой свадьбе, а наследник Алибасова просто был занят: через месяц у Бари Алибасова – младшего родится дочь. Зал бурно отреагировал на новость, ворвавшись аплодисментами.

В студии появился только продюсер, а его благоверная предпочла пропустить обсуждение свадьбы. Зато пришла старшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Анастасия. Она оказалась между двумя Бари Алибасовыми, а успела ли загадать желание, неизвестно.

Чего больше всего хочет Лидия Федосеева-Шукшина, ни для кого не секрет. Престарелая актриса мечтает жить в мире со своими отпрысками. Она приняла участие в новом выпуске программы "Новые русские сенсации", где откровенно рассказала о непростых отношениях с наследницами.

Федосеева-Шукшина признала, что проблемы с детьми возникли из-за того, что она была слишком увлечена карьерой. "Я много, видимо, не сумела вложить в воспитание детей, занимаясь работой и думая о том, как жить. А на них, может быть, меньше обращала внимания. Ну живут и живут. Они хорошо жили, все было хорошо. Они были с мамочкой в квартире – тепло, уютно. Видимо, где-то пропустила момент..." – заключила артистка.