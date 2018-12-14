Вдову Кобзона обругали за гулянку во время траура

Нелли Кобзон отметила 68-летие. Спутницу жизни народного артиста, умершего в августе текущего года, раскритиковали за вечеринку в честь Дня рождения.

Праздник Нелли Михайловна справила в московском ресторане. Вдова певца пригласила на торжество своих друзей – звезд шоу-бизнеса. Присутствовали певицы Валерия и Жасмин, Стас Михайлов с женой, и многие другие знаменитости.

Именинница была прекрасна: на банкете она появилась в ярком желто-сине-зеленом платье, расшитом бисером, и с красной помадой на губах, передает "7Дней". "Есть женщины, которых годы только красят", – отметила на своей странице в Instagram Жасмин, опубликовав совместный с Нелли Кобзон снимок.

Фото со вдовой Кобзона в своем микроблоге разместила и Валерия. "Она уникальная женщина, только такая муза могла быть у великого Иосифа Кобзона. Мудрая, добрая, веселая, красивая, сильная, щедрая, великодушная, сердечная – она является примером для всех нас", – одарила комплиментами подругу исполнительница.

Однако в Сети проведенная вечеринка вызвала неоднозначную реакцию. Многие поклонники Иосифа Кобзона осудили и обругали вдову за то, что она не соблюдает траур по мужу.

"Когда в сердце боль, то нет настроения веселиться, значит уже отпустило", "Не прошло и года, а она уже в цветастом платье", "От траура отказалась? А говорили, что у них была великая любовь", – обрушились на Нелли Кобзон критики. При этом многие заметили, что хотя вдова Кобзона и принарядилась в яркое платье на свой праздник, но выглядела при этом очень грустной и подавленной.

Напомним, народный артист СССР Иосиф Кобзон скончался 30 августа 2018 года после продолжительной болезни в возрасте 80 лет. Со своей третьей супругой Нелли Михайловной певец прожил в браке почти сорок семь лет.