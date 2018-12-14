Анджелину Джоли застукали с известным певцом

Зарубежные таблоиды вовсю рассказывают о новом романтическом увлечении голливудской актрисы. Анджелина Джоли стала проводить много времени с популярным музыкантом Джаредом Лето.

Один из источников, близких к звезде, сообщил, что все началось, когда Лето предложил Джоли исполнить роль в его новом проекте. "Несколько недель назад Джаред позвонил Анджелине, чтобы обсудить кино, над которым он работает. Хотел, чтобы она сыграла в нем одну из ролей. С тех пор они стали проводить больше времени вместе – сначала как друзья, но вскоре отношения стали романтическими. Джоли поняла, что испытывает к коллеге сильные чувства", – утверждает он.

Источник добавил, что музыкант помог актрисе эмоционально восстановиться после развода с Брэдом Питтом. Якобы именно благодаря ему Джоли "не сломалась". "Джаред стал часто бывать у нее дома, он практически переехал к ней. Энджи надеется, что, когда судебные разбирательства об опеке закончатся, она сможет публично заявить о новых отношениях", – отметил информатор.

Эту историю успел опровергнуть другой близкий друг актрисы. На самом деле звезду "совсем не интересуют свидания", потому что все внимание сосредоточено на детях. Недавно ей удалось подписать с Питтом соглашение по опеке над шестью наследниками.

Изначально Анджелина Джоли требовала единоличной опеки, заявляя, что у мужа серьезные проблемы с алкоголем. Однако артист прошел лечение и поборол пагубную привычку. Звезда "Бойцовского клуба" может общаться с детьми без посторонних и забирать их к себе.