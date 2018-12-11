"Феерично": ставший жертвой мерзкого шантажа Дробыш обласкал полицейских

Продюсер похвалил сотрудников правоохранительных органов. Виктор Дробыш благодарен им за том, что они оперативно нашли телефонного террориста, который угрожал ему и другим представителям российского шоу-бизнеса.

Продюсер высоко оценил работу сотрудников уголовного розыска. Дробыш рассказал, что шантажист позвонил пиар-менеджеру и пригрозил неприятностями его семье.

Вымогатель намекнул, что на шоумена поступил "заказ" и они готовы раскрыть имя якобы очень известного клиента, если Дробыш заплатит 50 тысяч рублей. Продюсер признался, что на 90% был уверен, что это блеф, но решил не рисковать и обратился в полицию.

Виктор Дробыш самым добрым образом отозвался о работе полицейских. "Приехал уголовный розыск, собаки так было все красиво, феерично", – цитирует шоумена Telegram-канал "Пресс-Хата".

Как писали "Дни.ру", оперативники уже через пять дней обнаружили злоумышленников в Самаре. Жертвами вымогателей также стали актриса Анастасия Самбурская и продюсер Иосиф Пригожин.

Отметим, что знаменитости часто становятся мишенью телефонных аферистов и интернет-хакеров. Нередки случаи, когда злоумышленники "сливают" в Сеть откровенные фото, секс-видео и интимную переписку звезд. Среди них не только российские, но и зарубежные представители шоу-бизнеса. Это Дженнифер Лоуренс, Селена Гомес, Рианна, Кейт Аптон и многие другие.