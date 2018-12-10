"Жди проблем": Дробыш стал жертвой гнусного шантажа

Известный продюсер подвергся издевательствам со стороны злоумышленника. Мужчина угрожал Виктору Дробышу по телефону, вымогая деньги.

Сотруднику продюсерского центра Дробыша поступил звонок от отказавшегося представиться собеседника. Неизвестный сообщил, что в его "фирму", занимающуюся "решением разного рода вопросов", поступил "заказ" на Дробыша.

При этом говоривший намекнул, что продюсеру вскоре стоит ждать серьезных проблем, передает SUPER. Чтобы избежать неприятностей, Виктору Дробышу предложили заплатить 50 тысяч рублей, и представитель фирмы согласен назвать имя "очень известного" заказчика.

Вскоре после угроз произошел инцидент с автомобилем продюсера. Из-за сообщений о поджоге полиция оцепила машину Дробыша во время одной из недавних музыкальных премий в Crocus City Hall.

"Мы обратились в органы, и полиция за неделю уже нашла подозреваемого – его задержали где-то в Самаре, кажется. Что это, кто это, мы пока не знаем, с ним ведутся следственные действия", – поделился Дробыш. Также он добавил, что подобные звонки с угрозами поступали и другим известным людям. В частности, актрисе Анастасии Самбурской.

Отметим, что знаменитости часто становятся мишенью телефонных аферистов и интернет-хакеров. Нередки случаи, когда злоумышленники "сливают" в Сеть откровенные фото, секс-видео и интимную переписку звезд.