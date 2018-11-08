Покинувшая Россию Марина Александрова снялась без одежды

Марина Александрова проводит время в Японии. Популярная актриса опубликовала фотографию, на которой запечатлена без одежды – сидящей в ванне на фоне осеннего пейзажа.

Марина Александрова хоть раз в год старается побывать в Японии. 2018-й не стал исключением. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram популярная актриса поделилась с многочисленными подписчиками фотографиями и короткими видео, сделанными в Стране восходящего солнца.

На снимках артистка запечатлела осенние пейзажи и урбанистические виды. Однако особое внимание поклонники обратили на фотографии, где Марина запечатлена сидящей в ванне на фоне большого окна, выходящего на луг. Артистка сидит в закрытой позе, однако очевидно, что она без одежды. Фанаты пришли в восторг.

"Удивительно загадочные фото!? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Вы какая-то волшебная! А ваша внешность незабываемая!", "А графинчик саке?", "И впрям природа как на этапе Ричард Бернс ралли. Где я видел этот пейзаж, вспомнил. Необычное фото..", "Марина красотка!", "Элегатность в каждом фото", – рассыпались в комплиментах интернет-пользователи.

Ранее в интервью Марина Александрова объяснила, что бывает в Японии так часто, потому что эту страну любит ее муж, режиссер и продюсер Андрей Болтенко. "В прошлое наше путешествие в эту страну сын Андрюша впервые сказал фразу на японском. У меня была такая гордость! Андрюша вообще к языкам очень способный: еще изучает английский и испанский. Ему интересен японский, он сам хочет его учить. Конечно, это все от нашей любви к этой стране", – цитируют актрису "7Дней".