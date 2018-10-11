Замужнюю Александрову засняли в постели с другим мужчиной

В Сети появилась фотография, на которой актриса Марина Александрова запечатлена в постели с актером Павлом Деревянко. По признанию артистки, "это было смешно".

Марина Александрова и Павел Деревянко снимаются в многосерийном фильме "Домашний арест". Судя по всему, отношения их героев зашли достаточно далеко. Так, на своей официальной страничке в социальной сети Instagram актриса опубликовала фотографию, на которой запечатлена с партнером в постели.

"Это было смешно, спасибо тебе за это", – написала Александрова, обращаясь к Деревянко. Отметим, что в комментариях Павел ей ответил. "Это было не только смешно, но и чувствительно)) Мариша😘🌸", – игриво сообщил артист. Марина не оставила слова партнера без внимания. "Я без подробностей 😜😘😂😂😂 секреты не выдаю", – ответила Александрова.

Поклонники пришли в восторг (причем не только от фотографии, но и от самого сериала). "Ржач полный! Очень крутой сериал! И очень крутая игра актеров! Это просто ягодка, а не сериал) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Я обожааааю этот сериал.😁😂😂😂 Почему нельзя просто сразу все серии посмотреть, зачем растягивают, невыносимо же ждать", "Любимки)))", "Отличная пара!", "Отличная игра актеров! Очень живо и натурально", – похвалили артистов пользователи Сети.

Отметим, что в жизни актриса счастливо замужем за режиссером Первого канала Андреем Болтенко. В 2012 году Марина подарила мужу сына Андрея, а через три с небольшим года – дочь Екатерину. Примечательно, что обоих детей Александрова родила в Америке.

Что касается Павла Деревянко, то ранее в своем аккаунте в той же социальной сети он опубликовал фотографию с Ингеборгой Дапкунайте, причем тоже в постели. Артисты участвуют в проекте под названием "Псих". "Рабочий момент, друзья! А не то, что вы подумали😎", – написал Павел.