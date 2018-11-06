Cобчак после изгнания бесов разразилась матом
Отметив свое 37-летие, Ксения Собчак призадумалась. "А что если бы мне было вновь 18 и я могла бы как-то иначе испоганить свою жизнь?" – задалась вопросом телеведущая в своем микроблоге в Instagram.
Ксения Анатольевна призналась, что в итоге этих размышлений у нее появилась масса новых идей. И, как надеется Собчак, пара десятков лет на то, чтобы все же реализовать самые смелые задумки.
Телеведущая вспомнила, как ее мать привозила из Тувы настоящего шамана – специально, чтобы изгнать дьявола из маленькой Ксении. Причину, по которой родительнице пришлось прибегнуть к столь радикальным мерам, светская львица не назвала. Однако отметила, что Александр Мамут посоветовал маме "оставить демонов Ксении в покое" – поскольку их все любят.
Собчак поблагодарила своих близких и друзей, которые принимают ее такой, какая она есть, – и подарили ей праздник на Балатоне. "На днюхе графа Дракулы вампиры так *********** (напились. – Прим. ред.), что поехали встречать рассвет", – написала Ксения.
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