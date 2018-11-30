Найдена связь между Малаховым и разжигающими ненависть украинцами

Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян возмущен современными российскими политическими ток-шоу. По его мнению, агрессивно настроенным политологам из Украины, которых приглашают на программы, нечего "околачиваться" в нашей стране.

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