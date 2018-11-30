Найдена связь между Малаховым и разжигающими ненависть украинцами
Эксперт отметил, что ему "абсолютно не нравится в какую плоскость переросло обсуждение темы назревших изменений на телевидении". Он заявил, что против того, чтобы критиковали только ток-шоу Андрея Малахова.
По мнению Манукяна, речь нужно вести о формате в целом. Он сравнил программу Малахова с политическими передачами, на которые приглашают агрессивно настроенных против России украинских экспертов.
"В том то и дело, что "большие стирки" всегда будут популярны, но они не обогащают духовно людей, не повышают их культурный ценз. Говорят, вот дескать закроют эти шоу, а вместо них пустят политические. И против этого я тоже выступаю", – заявил в беседе с "Дни.ру" Вадим Манукян.
Эксперт отметим, что нынешние политические шоу "с руганью и нетерпимостью в отношении любых других мнений – это тоже за гранью". "Приглашают клоунов-политологов из Украины и потешаются над ними. У них сейчас военное положение. Почему граждане Украины, так ненавидящие Россию, сейчас в Москве?", – задается вопросом Манукян.
При этом к любящим нашу страну украинцам у него вопросов нет. "А вот ненавидящие пусть это делают на расстоянии. Вперед, на выход и под ружье. Нечего в стране-агрессоре околачиваться", – заявил эксперт.
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