Фотограф-убийца трясет деньги с родителей задушенной жены

Дмитрий Лошагин, отбывающий срок за убийство жены, требует долю в наследстве покойной супруги. Иск екатеринбургского фотографа к родителям Юлии рассматривает суд Нижнего Тагила.

Лошагин провел около пяти лет в колонии строгого режима. Фотографа приговорили к десяти годам за убийство 28-летней супруги Юлии. Кроме того, он должен компенсировать моральный вред, причиненный ее родителям.

Между тем стало известно, что Дмитрий намерен отсудить два миллиона рублей у родителей убитой модели. Он требует пересмотреть доли в наследстве покойной и заставить ее родню выплачивать кредит в размере двух с половиной миллионов рублей.

Кредит фотограф взял за пару месяцев до преступления. Лошагин уверен, что выплачивать его должны оба супруга, а поскольку Юлии нет в живых, долг ложится на ее родителей. Еще, по мнению убийцы, родственники должны отдать ему деньги с продажи двух автомобилей Audi TT – по 440 тысяч рублей за каждую машину, приобретенную супругами в браке.

Адвокат родителей Юлии Иван Волков рассказал об интересных подробностях дела. "Лошагин получил 2,5 миллиона, из них он 100 тысяч снял, а остальные, оказывается, перевел своей маме Светлане Робертовне за фотоуслуги. То есть ИП "Лошагин" перевел деньги своей матери – ИП "Соколова". Встает вопрос: где же здесь семейные деньги, где же здесь семейный бюджет?" – возмутился юрист.

По данным защитника, родители Юлии и адвокат Лошагина договорились, что продадут оба автомобиля и поделят деньги пополам. Однако Волков считает, что эти средства фотограф должен отдать родителям – в качестве компенсации морального вреда за убийство их дочери, который фотограф до сих пор не погасил, пишет StarHit.

Напомним, что известная фотомодель Юлия Прокопьева-Лошагина пропала в ночь на 23 августа 2013 года. Под подозрение попал модный фотограф и муж Юлии – Дмитрий. Ему предъявили обвинение в убийстве. По версии следствия, Лошагин был пьян, поссорился с женой и убил ее. Причиной смерти модели стал перелом шеи.

Суд Лошагина оправдал, однако после апелляции пострадавших дело было пересмотрено. В итоге фотографа приговорили к десяти годам.