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Бывший жених-миллионер быстро нашел замену Ольге Бузовой

Марина Брилка и Евгений Назаров. Фото: instagram.com/nazarovevgeny.ru
Один из участников шоу "Замуж за Бузову" Евгений Назаров, который боролся за сердце красотки, однако затем променял возможность пойти с ней под венец на два миллиона, нашел свое счастье. Он встретил девушку, которой сделал предложение руки и сердца спустя месяц после их знакомства.
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Шоу "Замуж за Бузову" так и не смогло принести певице личного счастья, однако немало поспособствовало улучшению положения других участников проекта. В частности, зрительницам запал в душу молодой, красивый и перспективный предприниматель-миллионер Евгений Назаров.

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Интерес к нем только возрос после того, как мужчина отказался от борьбы за сердце Ольги Бузовой. Сам он объяснил, что сделал это не из-за двух причитающихся за такой шаг миллионов, а потому, что сама певица не делала никаких шагов навстречу ему. Зрительниц такое объяснение вполне устроило, тем более, что деньги Евгений Назаров пообещал потратить на благотворительность.

В итоге уже сам бывший участник шоу "Замуж за Бузову" объявил о поиске невесты через интернет. Рассказывают, что отбоя от кандидаток не было. Мужчина сам выбрал несколько девушек, с которыми сходил на свидания. С одной из них у него закрутился роман.

И вот, спустя всего месяц после знакомства, Евгений Назаров сделал своей избраннице предложение руки и сердца. "Замечательная девушка, которая сидит в этом зале. Ее зовут Марина Брилка. Милая, подойди, пожалуйста, сюда. У меня впервые такое в жизни. Я хочу, чтобы ты стала моей женой", – объявил он перед полным залом на пресс-конференции, участниками которой они оба были.

"Милая я очень рад что тебя встретил, ждал тебя всю жизнь, ты самая волшебная в мире!🌎⭐️ Спасибо всем за поздравления и добрые слова!🙏😊", – подписал он ролик, опубликованный на своей странице в Instagram.

Автор: Геннадий Куприянов18 ноября 2018, 15:35

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