Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 16 ноября 2018 года
Пугачева в просвечивающих штанах произвела фурор
Максим Галкин опубликовал совместное видео с женой Аллой Пугачевой. Бдительные поклонники заметили, что у Примадонны на некоторых кадрах просвечивают штаны.
Как бы то ни было, после просмотра ролика пользователи Сети пришли в полнейший восторг. Они отметили, что рядом с молодым мужем певица буквально расцветает.
Болезнь и смерть Караченцова перечеркнули блестящую карьеру сына
Болезнь Николая Караченцова перенаправила жизнь его сына, выпускника МГИМО и успешного адвоката, в совершенно другое русло. Он был вынужден оставить юридическую практику и возглавить Культурный центр Николая Караченцова.
Для наследника оказалось важнее сохранить память и продолжить дело отца, чем строить собственную карьеру. На этот счет у него много планов.
Объявлено о разрыве семьи Меган Маркл
Племянник герцогини Сассекской Тайлер Дули выступил на телевидении с шокирующими новостями – семья Меган Маркл оказалась разорвана. Родственники бывшей актрисы винят в случившемся принца Гарри.
Они рассказали, что проблемы начались со старта королевского романа. А окончательно ситуацию обострила брачная церемония.
40-летняя Толкалина предъявила большой живот
Любовь Толкалина опубликовала фотографию, на которой запечатлена с большим животом. Поклонники ломают голову – актриса беременна или носит специальную накладку для подготовки к какой-то роли?
Пока одни подписчики поздравляли актрису, другие решили подождать, когда ситуация прояснится. На следующем снимке, появившемся в Instagram Толкалиной, живота у нее уже не было.
Паникующая Собчак вцепилась в женщину у всех на глазах
Ксения Собчак пришла на шоу Регины Тодоренко "Пятница с Региной", где рассказала о жуткой истории, в которую попала. Ситуация произошла на семинаре по личностному росту Томи Роббинса.
Ведущую напугало задание гуру начать обниматься со всеми, кто в тот момент находился в Олимпийском. Она вцепилась в какую-то девушку, а после улизнула с мероприятия.
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 16 ноября 2018 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
✨Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 15 ноября 2018 года �� Лазарев на всю страну послал Бузову ��«Ее просто колотит»: близкие о состоянии Софии Ротару �� Галкин высказался о разводе с Пугачевой и уехал из России �� Светлана Лобода и Тилль Линдеманн устроили тайное свидание Подобно на @dniru������ Фото: Дни.ру #новости #дниру #лобода #бузова #лазарев
Примадонна никого не оставила равнодушным
Муцениеце надеется на "воскресение" героев фильма
Телеведущая попала в жуткую ситуацию
Певица рассказала о причинах