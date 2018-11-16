Звезды в очередной раз нашли чем удивить поклонников и заставить говорить о себе даже тех, кто не особенно тщательно следит за жизнью знаменитостей. В дело пошли откровения из личной жизни, интригующие фотографии и идиллического содержания ролики. Мы отобрали для вас все самое интересное. "Дни.ру" собрали последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 16 ноября 2018 года.



Пугачева в просвечивающих штанах произвела фурор

Максим Галкин опубликовал совместное видео с женой Аллой Пугачевой. Бдительные поклонники заметили, что у Примадонны на некоторых кадрах просвечивают штаны.

Как бы то ни было, после просмотра ролика пользователи Сети пришли в полнейший восторг. Они отметили, что рядом с молодым мужем певица буквально расцветает.

Болезнь и смерть Караченцова перечеркнули блестящую карьеру сына

Болезнь Николая Караченцова перенаправила жизнь его сына, выпускника МГИМО и успешного адвоката, в совершенно другое русло. Он был вынужден оставить юридическую практику и возглавить Культурный центр Николая Караченцова.

Для наследника оказалось важнее сохранить память и продолжить дело отца, чем строить собственную карьеру. На этот счет у него много планов.

Объявлено о разрыве семьи Меган Маркл

Племянник герцогини Сассекской Тайлер Дули выступил на телевидении с шокирующими новостями – семья Меган Маркл оказалась разорвана. Родственники бывшей актрисы винят в случившемся принца Гарри.

Они рассказали, что проблемы начались со старта королевского романа. А окончательно ситуацию обострила брачная церемония.

40-летняя Толкалина предъявила большой живот

Любовь Толкалина опубликовала фотографию, на которой запечатлена с большим животом. Поклонники ломают голову – актриса беременна или носит специальную накладку для подготовки к какой-то роли?

Пока одни подписчики поздравляли актрису, другие решили подождать, когда ситуация прояснится. На следующем снимке, появившемся в Instagram Толкалиной, живота у нее уже не было.

Паникующая Собчак вцепилась в женщину у всех на глазах

Ксения Собчак пришла на шоу Регины Тодоренко "Пятница с Региной", где рассказала о жуткой истории, в которую попала. Ситуация произошла на семинаре по личностному росту Томи Роббинса.

Ведущую напугало задание гуру начать обниматься со всеми, кто в тот момент находился в Олимпийском. Она вцепилась в какую-то девушку, а после улизнула с мероприятия.

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 16 ноября 2018 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.