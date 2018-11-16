Паникующая Собчак вцепилась в женщину у всех на глазах

Ксения Собчак пришла на шоу Регины Тодоренко "Пятница с Региной". Скандально известная ведущая предстала в неожиданном образе и рассказала о жуткой ситуации, в которую попала.

Для начала Регина Тодоренко поздравила Ксению Собчак со второй беременностью. Однако та сказала, что еще рано. "Это на самом деле очень крутая вещь. Я очень благодарна нашим СМИ, потому что они меня в принципе отучили ужинать и дали возможность сильно похудеть. Потому что каждый раз, когда я немножко поем где-нибудь на светской вечеринке, у меня немножечко появится животик, сразу новая волна, что я забеременела", – объяснила Собчак.

На шоу "Пятница с Региной" Ксения предстала не в привычном образе железной леди или скандальной блондинки, а самой обычной мамы. Она рассказала о сыне Платоне, дала советы Регине, которая совсем скоро станет матерью, сообщила, как важен режим для ребенка.

Собчак рассказала, что они с мужем, актером Максимом Виторганом, специально не готовились к зачатию, но все произошло быстро. По признанию Ксении, она больше нервничала не из-за факта беременности, а из-за пола ребенка. Дело в том, что Ксения очень хотела мальчика и, когда узнала, что будет сын, разрыдалась от счастья.

А недавно телеведущая попала в жуткую ситуацию. Она оказалась на семинаре по личностному росту Томи Роббинса. "Это какой-то адский треш был. Это реально мало имеет отношение к тренингам личностного роста", – сказала Ксения. Ее ошеломило задание Роббинса пообнимать практически каждого человека в "Олимпийском". Якобы от этого зависит жизнь.

По словам Ксении, в этот момент она поняла, что придется обниматься с огромным количеством посторонних людей. "Я понимаю: надо бежать", – сделала вывод Собчак. Однако до выхода было слишком далеко, и Ксения воспользовалась другим вариантом.

"Я думаю: "Блин, что делать?" Я вообще не готова к этому, я брезгливый человек, не люблю запахи, объятия, мне это все не нравится. Я быстро схватила какую-то девушку и шептала ей все время что-то. Потому что я думаю: "Так, кто здесь наименее ужасно пахнет? Вот девушка, парфюм – нормально!" Это был ад. После этого я уже ушла, когда закончились обнимашки", – завершила свой рассказ Собчак.