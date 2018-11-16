Объявлено о разрыве семьи Меган Маркл
Родственник Меган винит в произошедшем принца Гарри. По его словам, до свадьбы в семействе Маркл все было спокойно, а с началом королевского романа начались размолвки.
Самым большим ударом, который и разорвал семью в клочья, стала брачная церемония. Родственники Меган были обескуражены, когда не получили приглашения на торжество. В часовне Святого Георга присутствовала только мать Маркл, но она и сама давно не общается с семьей мужа.
"Мы все думали, что нас пригласят на свадьбу. Вы же не можете забыть свои корни. Своих родственников, которые росли и воспитывались вместе с вами. Вы не можете забыть их. Наша семья разорвана", – разочарованно заявил Дули в эфире MTV.
Как писали "Дни.ру", перед свадьбой с принцем Гарри в семье Меган Маркл разгорелся скандал. Отец актрисы Томас активно раздавал интервью прессе, в котором отзывался крайне оскорбительно не только о дочери, но и о ее будущих родственниках. Уже после королевского бракосочетания к Томасу присоединилась сводная сестра Меган Саманта. Женщина появлялась в различных ТВ-шоу и утверждала, что герцогиня Сассекская намерена свести отца в могилу.
Напомним, принц Гарри и Меган Маркл обвенчались 19 мая 2018 года. Торжественная церемония, которую провел архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, состоялась в часовне Святого Георга. 15 октября во время зарубежного турне герцог и герцогиня Сассекские объявили, что ждут первенца.
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