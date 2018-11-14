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68-летний Щербаков страдает от пьянства

Борис Щербаков. Фото: www.globallookpress.com
"Зеленый змий" изводит артиста. Особенно жаль, что это не единственный его порок.
прочитано 10785 раз

В творческой биографии Бориса Щербакова почти две сотни ролей в кино, десятки созданных им образов на сценах разных театров, работа на Первом канале. Но вот какой он по ту сторону рампы? Оказывается, у него такие же проблемы, как и у простых людей. И вредные привычки такие же.

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"У меня полно пороков, – цитирует артиста журнал "Телепрограмма". – Курение. Пьянство. Но вы знаете, я бы на месте генетиков исследовал в первую очередь тех людей, кто пережил блокаду. Вот у них какая-то другая закалка!" 

Вообще, пьянство в актерском мире – явление частое. И для многих звезд кино пристрастие к алкоголю закончилось трагедией. Так, Елена Майорова, знакомая по фильму "Одиноким предоставляется общежитие", алкогольное пристрастие  оправдывала нелегкой судьбой, неразделенной любовью, постоянным одиночеством. В 39 лет актриса, находясь под действием спиртного, облила себя бензином и подожгла. Актер Николай Еременко из фильма "Пираты ХХ века" в 2001 году умер от инсульта, который  был вызван длительным злоупотреблением спиртного. Андрей Краско считал алкоголь главным союзником для снятия стресса после тяжелого рабочего дня. Постепенно это переросло в привычку, а вскоре стало настоящей зависимостью. Актер картины "72 метра" ушел из жизни, дожив до 49 лет. Владимир Высоцкий всегда имел проблемы с алкоголем, из-за чего случались скандалы в Театре на Таганке, где он играл, и на съемочных площадках. После выxода книги Марины Влади узнали и об употреблении актером наркотиков. А Виктора Косых убила смертельная доза алкоголя. Вскрытие показало, что из-за огромного количества выпитого накануне спиртного у Косых произошло кровоизлияние в мозг, что и привело звезду "Неуловимых мстителей" к летальному исходу.

Автор: Иван Губкин14 ноября 2018, 12:59
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