Энистон променяла Питта на Ди Каприо

Американская актриса Дженнифер Энистон побывала на закрытой вечеринке в честь дня рождения обладателя премии "Оскар" Леонардо Ди Каприо. Торжество состоялось в прошлую пятницу, 9 ноября.

11 ноября Ди Каприо исполнилось 44 года, однако актер решил заранее отметить свой праздник. Как сообщают СМИ, мероприятие прошло в закрытом клубе Spring Place в американском городе Беверли-Хиллз.

Звезда сериала "Друзья" прибыла на светское мероприятие с двумя подругами. Энистон надела элегантное черное платье, которое подчеркнуло ее красивую фигуру. Актриса хорошо провела время, мило беседуя с дизайнером Дженнифер Мейери и актрисой Гвинет Пэлтроу. Создавалось впечатление, что Джен так комфортно в обществе с Ди Каприо, что она и не думала о Брэде Питте.

На частной вечеринке также были замечены певица Бейонсе и рэпер Jay-Z, которые "сидели рядом с танцополом, пока играли их песни". Актеры Ларри Дэвид и Саша Барон Коэн "развлекали присутствующих во внутреннем дворе клуба". Американский футболист Тони Ромо "шутил и танцевал" со своим другом Чейсом Кроуфордом. Об этом сообщил анонимный источник.

Вечеринку посетили такие знаменитости, как Тоби Магуайр, Роберт Де Ниро, Аль Пачино, Алекс Родригес и Кейт Бекинсейл. Около 500 человек были приглашены на официальную часть, и лишь 50 затем смогли попасть на праздничный ужин, организованный только для близких друзей, передает RadarOnline.com.

Последние месяцы Леонардо Ди Каприо проводит на съемках фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" вместе с Брэдом Питтом. Работа над картиной началась в середине этого лета. Однако, как утверждает неизвестный источник, актер из "Бойцовского клуба" так и не появился на торжестве. Возможно, не хотел встретиться с бывшей супругой Дженнифер Энистон.