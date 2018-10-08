Звезда "Дома-2" вне себя от счастья после расставания с Бородиной

У каждого человека свой путь, и не стоит жалеть о тех, с кем "не срослось". У экс-звезды "Дома-2" Оскара Каримова – самые яркие воспоминания о романе с Ксенией Бородиной, но он не горюет о расставании с прежней пассией.

Оскару Каримову – 37 лет. В 2004 году он вместе с братом Стасом прошел кастинг и попал в "Дом-2". Оскар до сих пор общается со своими коллегами по проекту – Степой Меньщиковым, Ромой Третьяковым, Леной Берковой.

Каримов признается, что о проекте у него остались лучшие воспоминания. А роман с Ксенией Бородиной – самое яркое из них. Хотя за "Домом-2" Оскар не следит очень давно – телевизор не смотрит уже лет десять. Так же давно он не общается и с Ксенией.

"После расставания созванивались раз в пятилетку, но на том все и закончилось. У нас просто нет общих друзей, интересов, поэтому и стимул поддерживать общение отсутствует. Слышал, она уже не один раз была в браке после наших отношений. Ну у каждого свой путь. Главное, чтобы человек рядом был надежный. Как можно жалеть о расставании с тем, с кем не срослось?" – цитирует Каримова EG.ru.

По словам Оскара, они с Ксенией пошли разными дорогами, и в итоге каждый нашел свое счастье. "Я не люблю афишировать личную жизнь. Могу сказать, что живу в браке с любимой девушкой по имени Лена. Мы вместе уже десять лет, но детей пока нет. Они обязательно будут в будущем", – приводит слова Каримова Ura.ru.

Сейчас Оскар работает диджеем. Он выступает в разных городах, подрабатывает сведением звука для других артистов. Иногда на концертах работают вместе с братом Стасом, порой даже подменяют друг друга.

Оскар признается, что у него много творческих наметок и идей. А возвращаться в "Дом-2" он, конечно, не собирается: возраст не тот, к тому же есть любимый человек.