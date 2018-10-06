Шепелев взорвался из-за неврологии
"Фейк-ньюс во всей красе и силе", – коротко заявил Дмитрий, обвиняя коллег-журналистов в непрофессионализме.
Опровержение информации о госпитализации он разместил в Instagram. Прикрепив к посту скрин газетной заметки о произошедшем.
Более подробный комментарий о здоровье Шепелева пока не поступал. Однако судя по активности шоумена в соцсети, ему действительно сейчас не до болезни.
Сообщение о госпитализации телеведущего появилось в Telegram-канале 112. Авторы утверждали, что Дмитрия на сутки поместили в неврологическое отделение. Якобы Шепелев почувствовал недомогание и сразу же обратился к медикам за помощью.
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