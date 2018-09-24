Настоящий отец Платона: Шепелев объявил результаты ДНК-теста на Первом канале

К редакторам программы "На самом деле" Первого канала обратилась 27-летняя Кристина Юдичева. Девушка уверяет, что три с половиной года назад родила сына Платона от 66-летнего заслуженного артиста Александра Самойлова.

Также Юдичева рассказала, что недавно от нее ушел муж Николай, который узнал, что мальчик, которого он считал своим сыном, ему не родной. Теперь девушка нуждается в помощи, так как на ее зарплату фитнес-тренера с ребенком не прожить.

"Я пришла сюда, чтобы доказать это. Хочу, чтобы он признал отцовство и платил алименты. Он поступил как козел. Он нас бросил. Мы сдали тест ДНК, и я уверена, что он – отец", – заявила Кристина уже в студии.

Самойлов не отрицает любовную связь с Юдичевой, но мальчика признавать своим отказывается. "Девочка моя, я ничего тебе не обещал. У нас с тобой было мимолетно все. Это было одномоментно", – сообщил артист, занимая свое место на съемочной площадке.

"Это была случайная встреча на улице. Тогда я был в некотором приподнятом состоянии духа. И тут вдруг мне навстречу попадаются такие глаза. Они сразу привлекли мое внимание. Встречались мы три раза", – вспоминает первое знакомство с Кристиной артист. Когда Юдичева сообщила Самойлову, что ждет от него ребенка, тот сразу заявил, что не собирается принимать участие в воспитании малыша.

Супруга заслуженного артиста Ирина Аверина тоже появилась студии. Новость о неверности ее мужа не стала для нее откровением. Женщине уже приходилось прощать супругу измены. Ирина когда-то сама была любовницей Самойлова, много лет назад она увела его из семьи.

Кристина прошла проверку на детекторе лжи. Оказалось, она не претендует на отношения с Александром, от артиста ей нужны только деньги. Также Юдичева, судя по показаниям полиграфа, точно не знает, кто отец малыша.

Ведущий Дмитрий Шепелев распечатал конверт с результатами генетической экспертизы. "Вероятность того, что Александр Самойлов является отцом Платона, 0%", – зачитал шоумен.

Далее заслуженный артист подошел к жене, встал на колени и принялся целовать ей руки. Он попросил у Ирины прощения и вернулся на свое место.

"Кристинка, прости меня, старого козла, что я сумел заманить тебя в свои сети. Честное слово, я не хотел тебе зла", – обратился артист к любовнице. После этих слов девушка расплакалась.