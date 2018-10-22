Знаменитая певица оголилась в прямом эфире
Артистка предложила парам угадывать, какие
баллы поставит им жюри. Кто ответил неправильно, должен был снять с себя
элемент одежды. После выступлений семи пар Полякова оказалась без одежды.
Интимные места артистки прикрывали только надписи - "26" и "октября". В этот день поп-певица выступит в Киеве. Видеозапись инцидента была опубликована в Facebook издания "Обозреватель".
Телеведущая проявила характер
Украинский лидер пошел вразнос
Миллиардер заплатил модели полмиллиона долларов
Звезда пытается справиться с утратой